https://ria.ru/20250731/peskov-2032663233.html

Песков ответил на заявления Трампа о БРИКС

Песков ответил на заявления Трампа о БРИКС - РИА Новости, 31.07.2025

Песков ответил на заявления Трампа о БРИКС

БРИКС не является "антиамериканской" организацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:01:00+03:00

2025-07-31T17:01:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. БРИКС не является "антиамериканской" организацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%."Это не так. Еще раз повторяю, БРИКС как формирование, это же объединение, это даже не организация, потому что никаких признаков институциональных у этого формирования нет. Это именно объединение тех стран, которые разделяют единые интересы и единое видение взаимного сотрудничества", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления Трампа.

https://ria.ru/20250731/medvedev-2032599066.html

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брикс, в мире, сша, дональд трамп, россия, дмитрий песков