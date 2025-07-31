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В прошлом году перевозки между Россией и ОАЭ выросли в два раза
В прошлом году перевозки между Россией и ОАЭ выросли в два раза - РИА Новости, 31.07.2025
В прошлом году перевозки между Россией и ОАЭ выросли в два раза
Перевозки воздушным транспортом между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году выросли в 2 раза, сообщает Минтранс России в рамках рабочей... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:41:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Перевозки воздушным транспортом между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) в 2024 году выросли в 2 раза, сообщает Минтранс России в рамках рабочей встречи министра транспорта РФ Андрея Никитина и полномочного посла ОАЭ Мухаммеда Ахмеда Аль-Джабера. "Российские и эмиратские авиакомпании активно наращивают перевозки между странами, что подтверждается цифрами. В 2024 году пассажиропоток вырос в 2 раза", - говорится в сообщении. Отмечается, что на встрече также были рассмотрены такие темы, как упрощение визовых формальностей для членов экипажей воздушных судов и ситуация в сфере морских перевозок. Помимо этого, российская сторона отметила развитие в стране технологий беспилотного транспорта и предложила коллегам из ОАЭ наладить сотрудничество в данной сфере. Никитин пригласил делегацию ОАЭ принять участие в Международном транспортно-логистическом форуме, который состоится весной 2026 года в Санкт-Петербурге.
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в мире, оаэ, россия, туризм
В мире, ОАЭ, Россия, Туризм
В прошлом году перевозки между Россией и ОАЭ выросли в два раза
Минтранс: пассажиропоток между Россией и ОАЭ в 2024 году вырос в два раза