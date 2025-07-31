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Эксперт объяснил, почему в 2025 году никто не вышел на пенсию по старости - РИА Новости, 31.07.2025
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02:30 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/pensiya-2032489059.html
Эксперт объяснил, почему в 2025 году никто не вышел на пенсию по старости
Эксперт объяснил, почему в 2025 году никто не вышел на пенсию по старости - РИА Новости, 31.07.2025
Эксперт объяснил, почему в 2025 году никто не вышел на пенсию по старости
Россияне не выходят на пенсию по старости в этом году, поскольку в России происходит постепенное увеличение пенсионного возраста, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T02:30:00+03:00
2025-07-31T02:30:00+03:00
общество
россия
александр сафонов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россияне не выходят на пенсию по старости в этом году, поскольку в России происходит постепенное увеличение пенсионного возраста, рассказал РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. "В 2025 году, в соответствии с графиком перехода к новому пенсионному возрасту, на пенсию по старости не выходили. Это связано с постепенным увеличением пенсионного возраста", - сказал Сафонов. Он объяснил, что с 2019 по 2022 год пенсионный возраст каждый год увеличивали на полгода, поэтому россияне выходили на пенсию каждый год. А с 2023 по 2028 год пенсионный возраст ежегодно увеличивается на один год, поэтому выход на пенсию происходит в 2024, 2026 и 2028 годах (женщины 1966-1968 года рождения, мужчины 1961-1963 года рождения). "Федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года определен период перехода на новый пенсионный возраст в России. Согласно этому закону, переходный период продлится десять лет - с 2019 по 2028 год. Следующие выходы на пенсию будут в 2026 году для женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года рождения", - добавил Сафонов.
https://ria.ru/20250730/pensiya-2032259018.html
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общество, россия, александр сафонов
Общество, Россия, Александр Сафонов
Эксперт объяснил, почему в 2025 году никто не вышел на пенсию по старости

Россияне не выходят на пенсию в 2025 году из-за увеличения пенсионного возраста

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россияне не выходят на пенсию по старости в этом году, поскольку в России происходит постепенное увеличение пенсионного возраста, рассказал РИА Новости профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"В 2025 году, в соответствии с графиком перехода к новому пенсионному возрасту, на пенсию по старости не выходили. Это связано с постепенным увеличением пенсионного возраста", - сказал Сафонов.
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Он объяснил, что с 2019 по 2022 год пенсионный возраст каждый год увеличивали на полгода, поэтому россияне выходили на пенсию каждый год. А с 2023 по 2028 год пенсионный возраст ежегодно увеличивается на один год, поэтому выход на пенсию происходит в 2024, 2026 и 2028 годах (женщины 1966-1968 года рождения, мужчины 1961-1963 года рождения).
"Федеральным законом №350-ФЗ от 3 октября 2018 года определен период перехода на новый пенсионный возраст в России. Согласно этому закону, переходный период продлится десять лет - с 2019 по 2028 год. Следующие выходы на пенсию будут в 2026 году для женщин 1967 года рождения и мужчин 1962 года рождения", - добавил Сафонов.
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ОбществоРоссияАлександр Сафонов
 
 
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