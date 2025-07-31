https://ria.ru/20250731/palestina-2032484555.html

Канада намерена признать Палестину

Канада намерена признать Палестину - РИА Новости, 31.07.2025

Канада намерена признать Палестину

Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Марк Карни. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T00:32:00+03:00

2025-07-31T00:32:00+03:00

2025-07-31T00:46:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Марк Карни."Канада намерена признать Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Это намерение основано на приверженности Палестинской администрации столь необходимым реформам, включая обязательства президента Палестинской администрации (Махмуда) Аббаса коренным образом реформировать систему управления, провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС не сможет участвовать, и демилитаризовать Палестинское государство", - говорится в заявлении Карни.Канада призвала ХАМАС отпустить всех заложников и настаивает на том, чтобы это движение не принимало никакой роли в будущем управлении Палестины. Оттава также раскритиковала действия Израиля, усугубляющие гуманитарный кризис в Секторе Газа, следует из заявления.

https://ria.ru/20250730/glavy-2032324435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, палестина, оон, марк карни, хамас, оттава