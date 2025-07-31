Канада намерена признать Палестину
Канада намерена признать Палестину на сессии Генассамблеи ООН в сентябре
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Марк Карни.
"Канада намерена признать Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Это намерение основано на приверженности Палестинской администрации столь необходимым реформам, включая обязательства президента Палестинской администрации (Махмуда) Аббаса коренным образом реформировать систему управления, провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС не сможет участвовать, и демилитаризовать Палестинское государство", - говорится в заявлении Карни.
Канада призвала ХАМАС отпустить всех заложников и настаивает на том, чтобы это движение не принимало никакой роли в будущем управлении Палестины. Оттава также раскритиковала действия Израиля, усугубляющие гуманитарный кризис в Секторе Газа, следует из заявления.