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Канада намерена признать Палестину - РИА Новости, 31.07.2025
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00:32 31.07.2025 (обновлено: 00:46 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/palestina-2032484555.html
Канада намерена признать Палестину
Канада намерена признать Палестину - РИА Новости, 31.07.2025
Канада намерена признать Палестину
Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Марк Карни. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T00:32:00+03:00
2025-07-31T00:46:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Марк Карни."Канада намерена признать Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Это намерение основано на приверженности Палестинской администрации столь необходимым реформам, включая обязательства президента Палестинской администрации (Махмуда) Аббаса коренным образом реформировать систему управления, провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС не сможет участвовать, и демилитаризовать Палестинское государство", - говорится в заявлении Карни.Канада призвала ХАМАС отпустить всех заложников и настаивает на том, чтобы это движение не принимало никакой роли в будущем управлении Палестины. Оттава также раскритиковала действия Израиля, усугубляющие гуманитарный кризис в Секторе Газа, следует из заявления.
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в мире, канада, палестина, оон, марк карни, хамас, оттава
В мире, Канада, Палестина, ООН, Марк Карни, ХАМАС, Оттава
Канада намерена признать Палестину

Канада намерена признать Палестину на сессии Генассамблеи ООН в сентябре

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Марк Карни.
"Канада намерена признать Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Это намерение основано на приверженности Палестинской администрации столь необходимым реформам, включая обязательства президента Палестинской администрации (Махмуда) Аббаса коренным образом реформировать систему управления, провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых ХАМАС не сможет участвовать, и демилитаризовать Палестинское государство", - говорится в заявлении Карни.
Канада призвала ХАМАС отпустить всех заложников и настаивает на том, чтобы это движение не принимало никакой роли в будущем управлении Палестины. Оттава также раскритиковала действия Израиля, усугубляющие гуманитарный кризис в Секторе Газа, следует из заявления.
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В миреКанадаПалестинаООНМарк КарниХАМАСОттава
 
 
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