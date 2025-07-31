https://ria.ru/20250731/pakistan-2032734443.html

Пакистан впервые импортирует нефть из США

Пакистан впервые импортирует нефть из США - РИА Новости, 31.07.2025

Пакистан впервые импортирует нефть из США

Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США после подписания в среду соглашения с Вашингтоном, передает агентство Рейтер со ссылкой на председателя... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:49:00+03:00

2025-07-31T23:49:00+03:00

2025-07-31T23:49:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пакистан впервые в истории импортирует нефть из США после подписания в среду соглашения с Вашингтоном, передает агентство Рейтер со ссылкой на председателя совета директоров крупнейшей пакистанской нефтеперерабатывающей компании Cnergyico Усама Куреши. Президент США Дональд Трамп в среду заявил о подписании нового соглашения с Пакистаном, в соответствии с которым американский бизнес займется добычей нефти в этой стране. "Это тестовая партия в рамках нашего долгосрочного соглашения с (американским энергетическим концерном - ред.) Vitol. Если она окажется коммерчески выгодной и доступной, мы сможем импортировать по меньшей мере одну партию в месяц", - приводит агентство слова Куреши, подчеркивая, что это первая закупка американской нефти в истории страны. Куреши сообщил, что Пакистан закупил один миллион баррелей легкой нефти марки West Texas Intermediate (WTI). Ожидается, что она будет доставлена в город Карачи во второй половине октября.

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в мире, пакистан, сша, нефть