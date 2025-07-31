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В Красноярском крае девочка отравилась неизвестным веществом - РИА Новости, 31.07.2025
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07:26 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/otravlenie-2032506438.html
В Красноярском крае девочка отравилась неизвестным веществом
В Красноярском крае девочка отравилась неизвестным веществом - РИА Новости, 31.07.2025
В Красноярском крае девочка отравилась неизвестным веществом
Полицейские Красноярского края устанавливают обстоятельства отравления двухлетней девочки неизвестным веществом в Канске, девочка госпитализирована в больницу,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:26:00+03:00
2025-07-31T07:26:00+03:00
происшествия
канск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Полицейские Красноярского края устанавливают обстоятельства отравления двухлетней девочки неизвестным веществом в Канске, девочка госпитализирована в больницу, сообщает краевой главк МВД. "В Канске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства отравления неизвестным веществом 2-летнего ребёнка. Вчера вечером в дежурную часть из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации в тяжёлом состоянии девочки 2023 года рождения", - говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, ребенок гуляла с восьмилетним братом и шестилетней сестрой в частном секторе. После их возвращения мать заметила, что девочку тошнит и она теряет сознание. В экстренном порядке женщина вызвала скорую медицинскую помощь. В краевой полиции уточняют, что что 30-летняя мать и 34-летний отец пострадавшей не состояли и не состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Однако в ходе проверки жилищно-бытовых условий полицейские выявили неудовлетворительные условия для воспитания малолетних детей. По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20250730/saratov-2032328163.html
https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016639331.html
канск
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происшествия, канск, красноярский край
Происшествия, Канск, Красноярский край
В Красноярском крае девочка отравилась неизвестным веществом

В Красноярском крае двухлетняя девочка отравилась неизвестным веществом

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Полицейские Красноярского края устанавливают обстоятельства отравления двухлетней девочки неизвестным веществом в Канске, девочка госпитализирована в больницу, сообщает краевой главк МВД.
Канске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства отравления неизвестным веществом 2-летнего ребёнка. Вчера вечером в дежурную часть из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации в тяжёлом состоянии девочки 2023 года рождения", - говорится в сообщении.
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В Саратове три ребенка отравились розжигом для костра
Вчера, 12:39
По предварительным данным ведомства, ребенок гуляла с восьмилетним братом и шестилетней сестрой в частном секторе. После их возвращения мать заметила, что девочку тошнит и она теряет сознание. В экстренном порядке женщина вызвала скорую медицинскую помощь.
В краевой полиции уточняют, что что 30-летняя мать и 34-летний отец пострадавшей не состояли и не состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Однако в ходе проверки жилищно-бытовых условий полицейские выявили неудовлетворительные условия для воспитания малолетних детей. По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияКанскКрасноярский край
 
 
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