https://ria.ru/20250731/otravlenie-2032506438.html
В Красноярском крае девочка отравилась неизвестным веществом
В Красноярском крае девочка отравилась неизвестным веществом - РИА Новости, 31.07.2025
В Красноярском крае девочка отравилась неизвестным веществом
Полицейские Красноярского края устанавливают обстоятельства отравления двухлетней девочки неизвестным веществом в Канске, девочка госпитализирована в больницу,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:26:00+03:00
2025-07-31T07:26:00+03:00
2025-07-31T07:26:00+03:00
происшествия
канск
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Полицейские Красноярского края устанавливают обстоятельства отравления двухлетней девочки неизвестным веществом в Канске, девочка госпитализирована в больницу, сообщает краевой главк МВД. "В Канске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства отравления неизвестным веществом 2-летнего ребёнка. Вчера вечером в дежурную часть из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации в тяжёлом состоянии девочки 2023 года рождения", - говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, ребенок гуляла с восьмилетним братом и шестилетней сестрой в частном секторе. После их возвращения мать заметила, что девочку тошнит и она теряет сознание. В экстренном порядке женщина вызвала скорую медицинскую помощь. В краевой полиции уточняют, что что 30-летняя мать и 34-летний отец пострадавшей не состояли и не состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Однако в ходе проверки жилищно-бытовых условий полицейские выявили неудовлетворительные условия для воспитания малолетних детей. По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20250730/saratov-2032328163.html
https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016639331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, канск, красноярский край
Происшествия, Канск, Красноярский край
В Красноярском крае девочка отравилась неизвестным веществом
В Красноярском крае двухлетняя девочка отравилась неизвестным веществом