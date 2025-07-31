https://ria.ru/20250731/otravlenie-2032506438.html

В Красноярском крае девочка отравилась неизвестным веществом

В Красноярском крае девочка отравилась неизвестным веществом - РИА Новости, 31.07.2025

В Красноярском крае девочка отравилась неизвестным веществом

Полицейские Красноярского края устанавливают обстоятельства отравления двухлетней девочки неизвестным веществом в Канске, девочка госпитализирована в больницу,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:26:00+03:00

2025-07-31T07:26:00+03:00

2025-07-31T07:26:00+03:00

происшествия

канск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 31 июл – РИА Новости. Полицейские Красноярского края устанавливают обстоятельства отравления двухлетней девочки неизвестным веществом в Канске, девочка госпитализирована в больницу, сообщает краевой главк МВД. "В Канске сотрудники полиции устанавливают обстоятельства отравления неизвестным веществом 2-летнего ребёнка. Вчера вечером в дежурную часть из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации в тяжёлом состоянии девочки 2023 года рождения", - говорится в сообщении. По предварительным данным ведомства, ребенок гуляла с восьмилетним братом и шестилетней сестрой в частном секторе. После их возвращения мать заметила, что девочку тошнит и она теряет сознание. В экстренном порядке женщина вызвала скорую медицинскую помощь. В краевой полиции уточняют, что что 30-летняя мать и 34-летний отец пострадавшей не состояли и не состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Однако в ходе проверки жилищно-бытовых условий полицейские выявили неудовлетворительные условия для воспитания малолетних детей. По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20250730/saratov-2032328163.html

https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016639331.html

канск

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, канск, красноярский край