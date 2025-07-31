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Кадры из освобожденного Часова Яра - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 31.07.2025 (обновлено: 13:12 01.08.2025)
https://ria.ru/20250731/osvobozhdenie-2032585797.html
Кадры из освобожденного Часова Яра
Кадры из освобожденного Часова Яра - РИА Новости, 01.08.2025
Кадры из освобожденного Часова Яра
31 июля 2025 года Минобороны сообщило, что Южная группировка войск освободила город Часов Яр. Кадры с недавних мест боев — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 01.08.2025
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фото
спецоперация
часов яр
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
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31 июля 2025 года Минобороны сообщило, что Южная группировка войск освободила город Часов Яр. Кадры с недавних мест боев — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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фото, фото, спецоперация, часов яр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Фото, Спецоперация, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине

Кадры из освобожденного Часова Яра

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31 июля 2025 года Минобороны сообщило, что Южная группировка войск освободила город Часов Яр. Кадры с недавних мест боев — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс.

Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ

Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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1 из 7
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ

Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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2 из 7
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

С лета 2023 года украинские войска превращали Часов Яр в мощный укрепрайон.

Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ

С лета 2023 года украинские войска превращали Часов Яр в мощный укрепрайон.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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3 из 7
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ

Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

По словам военного эксперта Виталия Киселева, взять Часов Яр под контроль мешал подземный город, который построили там ВСУ.

Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ

По словам военного эксперта Виталия Киселева, взять Часов Яр под контроль мешал подземный город, который построили там ВСУ.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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5 из 7
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Во время операции российские десантники прошли более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и дронов противника. Они вывезли из города 65 мирных жителей.

Российские военнослужащие с флагами на крыше здания в городе Часов Яр в ДНР, взятом под контроль подразделениями ВС РФ

Во время операции российские десантники прошли более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и дронов противника. Они вывезли из города 65 мирных жителей.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанк

Освобождение Часова Яра позволит развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ

Освобождение Часова Яра позволит развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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7 из 7
 
Специальная военная операция на УкраинеФотоСпецоперацияЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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