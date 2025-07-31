Кадры из освобожденного Часова Яра
Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс.
Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс.
Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
С лета 2023 года украинские войска превращали Часов Яр в мощный укрепрайон.
С лета 2023 года украинские войска превращали Часов Яр в мощный укрепрайон.
Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
По словам военного эксперта Виталия Киселева, взять Часов Яр под контроль мешал подземный город, который построили там ВСУ.
По словам военного эксперта Виталия Киселева, взять Часов Яр под контроль мешал подземный город, который построили там ВСУ.
Во время операции российские десантники прошли более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и дронов противника. Они вывезли из города 65 мирных жителей.
Во время операции российские десантники прошли более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и дронов противника. Они вывезли из города 65 мирных жителей.
Освобождение Часова Яра позволит развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Освобождение Часова Яра позволит развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.