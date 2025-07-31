https://ria.ru/20250731/osvobozhdenie-2032581684.html
Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра
Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра
Подземный город, построенный боевиками ВСУ в Часовом Яре, мешал освобождению населенного пункта бойцами ВС РФ, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:39:00+03:00
2025-07-31T13:39:00+03:00
2025-07-31T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
часов яр
виталий киселев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032572579_0:4:1743:984_1920x0_80_0_0_52e44806a990c3ce1ca44e4cc0074900.jpg
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Подземный город, построенный боевиками ВСУ в Часовом Яре, мешал освобождению населенного пункта бойцами ВС РФ, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев. Российские войска освободили город Часов Яр в Донбассе, сообщило в четверг утром Минобороны РФ. "В Часовом Яре был подземный город, по которому они (ВСУ - ред.) перемещались. Поэтому при помощи наших разведчиков БПЛА нужно было его выявить. И после этого начинать уничтожать. Большие ходы сообщения были нарыты между домами, многоэтажками. Это тоже усложняло работу для наших штурмов", - сказал собеседник агентства. Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/jar-2032571219.html
россия
донбасс
часов яр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032572579_214:0:1530:987_1920x0_80_0_0_63556655deac8f945da9dc9e47ad960a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донбасс, часов яр, виталий киселев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Часов Яр, Виталий Киселев, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра
Киселев: подземный город ВСУ мешал освобождению Часова Яра