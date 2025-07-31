https://ria.ru/20250731/osvobozhdenie-2032581684.html

Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра

Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025

Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра

Подземный город, построенный боевиками ВСУ в Часовом Яре, мешал освобождению населенного пункта бойцами ВС РФ, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:39:00+03:00

2025-07-31T13:39:00+03:00

2025-07-31T13:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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донбасс

часов яр

виталий киселев

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Подземный город, построенный боевиками ВСУ в Часовом Яре, мешал освобождению населенного пункта бойцами ВС РФ, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев. Российские войска освободили город Часов Яр в Донбассе, сообщило в четверг утром Минобороны РФ. "В Часовом Яре был подземный город, по которому они (ВСУ - ред.) перемещались. Поэтому при помощи наших разведчиков БПЛА нужно было его выявить. И после этого начинать уничтожать. Большие ходы сообщения были нарыты между домами, многоэтажками. Это тоже усложняло работу для наших штурмов", - сказал собеседник агентства. Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250731/jar-2032571219.html

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безопасность, россия, донбасс, часов яр, виталий киселев, вооруженные силы украины