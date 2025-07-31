Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/osvobozhdenie-2032581684.html
Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра
Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра
Подземный город, построенный боевиками ВСУ в Часовом Яре, мешал освобождению населенного пункта бойцами ВС РФ, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:39:00+03:00
2025-07-31T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донбасс
часов яр
виталий киселев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032572579_0:4:1743:984_1920x0_80_0_0_52e44806a990c3ce1ca44e4cc0074900.jpg
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Подземный город, построенный боевиками ВСУ в Часовом Яре, мешал освобождению населенного пункта бойцами ВС РФ, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев. Российские войска освободили город Часов Яр в Донбассе, сообщило в четверг утром Минобороны РФ. "В Часовом Яре был подземный город, по которому они (ВСУ - ред.) перемещались. Поэтому при помощи наших разведчиков БПЛА нужно было его выявить. И после этого начинать уничтожать. Большие ходы сообщения были нарыты между домами, многоэтажками. Это тоже усложняло работу для наших штурмов", - сказал собеседник агентства. Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/jar-2032571219.html
россия
донбасс
часов яр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032572579_214:0:1530:987_1920x0_80_0_0_63556655deac8f945da9dc9e47ad960a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донбасс, часов яр, виталий киселев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донбасс, Часов Яр, Виталий Киселев, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра

Киселев: подземный город ВСУ мешал освобождению Часова Яра

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 31 июл - РИА Новости. Подземный город, построенный боевиками ВСУ в Часовом Яре, мешал освобождению населенного пункта бойцами ВС РФ, рассказал РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
Российские войска освободили город Часов Яр в Донбассе, сообщило в четверг утром Минобороны РФ.
"В Часовом Яре был подземный город, по которому они (ВСУ - ред.) перемещались. Поэтому при помощи наших разведчиков БПЛА нужно было его выявить. И после этого начинать уничтожать. Большие ходы сообщения были нарыты между домами, многоэтажками. Это тоже усложняло работу для наших штурмов", - сказал собеседник агентства.
Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Эксперт: освобождение Часова Яра позволит окружить Краматорск
13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонбассЧасов ЯрВиталий КиселевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала