https://ria.ru/20250731/ombudsmen-2032573643.html

Омбудсмен ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУ в Часовом Яре

Омбудсмен ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025

Омбудсмен ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУ в Часовом Яре

Поступает информация о совершенных ВСУ военных преступлениях против мирных жителей в Часовом Яре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:08:00+03:00

2025-07-31T13:08:00+03:00

2025-07-31T13:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

дарья морозова

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Поступает информация о совершенных ВСУ военных преступлениях против мирных жителей в Часовом Яре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "К сожалению, из разных источников поступает большое количество информации о военных преступлениях ВФУ, совершенных в отношении мирного населения, оставшегося в городе", - рассказала Морозова. Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города Минобороны сообщило в четверг утром.

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

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донецкая народная республика, дарья морозова, вооруженные силы украины, безопасность