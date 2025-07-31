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Омбудсмен ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:08 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/ombudsmen-2032573643.html
Омбудсмен ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУ в Часовом Яре
Омбудсмен ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
Омбудсмен ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУ в Часовом Яре
Поступает информация о совершенных ВСУ военных преступлениях против мирных жителей в Часовом Яре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:08:00+03:00
2025-07-31T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Поступает информация о совершенных ВСУ военных преступлениях против мирных жителей в Часовом Яре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "К сожалению, из разных источников поступает большое количество информации о военных преступлениях ВФУ, совершенных в отношении мирного населения, оставшегося в городе", - рассказала Морозова. Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города Минобороны сообщило в четверг утром.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
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донецкая народная республика, дарья морозова, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Омбудсмен ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУ в Часовом Яре

Омбудсмену ДНР Морозовой поступают данные о преступлениях ВСУ в Часовом Яре

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Поступает информация о совершенных ВСУ военных преступлениях против мирных жителей в Часовом Яре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
"К сожалению, из разных источников поступает большое количество информации о военных преступлениях ВФУ, совершенных в отношении мирного населения, оставшегося в городе", - рассказала Морозова.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города Минобороны сообщило в четверг утром.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДарья МорозоваВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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