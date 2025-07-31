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Омбудсмен ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУ в Часовом Яре
Омбудсмен ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
Омбудсмен ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУ в Часовом Яре
Поступает информация о совершенных ВСУ военных преступлениях против мирных жителей в Часовом Яре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:08:00+03:00
2025-07-31T13:08:00+03:00
2025-07-31T13:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
дарья морозова
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Поступает информация о совершенных ВСУ военных преступлениях против мирных жителей в Часовом Яре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. "К сожалению, из разных источников поступает большое количество информации о военных преступлениях ВФУ, совершенных в отношении мирного населения, оставшегося в городе", - рассказала Морозова. Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города Минобороны сообщило в четверг утром.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
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донецкая народная республика, дарья морозова, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Омбудсмен ДНР рассказала о военных преступлениях ВСУ в Часовом Яре
Омбудсмену ДНР Морозовой поступают данные о преступлениях ВСУ в Часовом Яре