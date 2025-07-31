Рейтинг@Mail.ru
Ревнивец, пославший девушке взрывчатку, обжаловал приговор в Верховном суде - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 31.07.2025 (обновлено: 05:58 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/obzhalovanie-2032499365.html
Ревнивец, пославший девушке взрывчатку, обжаловал приговор в Верховном суде
Ревнивец, пославший девушке взрывчатку, обжаловал приговор в Верховном суде - РИА Новости, 31.07.2025
Ревнивец, пославший девушке взрывчатку, обжаловал приговор в Верховном суде
Никита Селюнин, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, во второй раз подал жалобу на свой девятилетний приговор в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T05:37:00+03:00
2025-07-31T05:58:00+03:00
происшествия
россия
москва
троицк
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Никита Селюнин, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, во второй раз подал жалобу на свой девятилетний приговор в Верховный суд РФ, однако ее отказались рассмотреть, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Жалобы подавались в суд дважды", - сказал собеседник агентства. Согласно картотеке, в июне суд во второй раз вынес отказ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения. Троицкий суд Москвы в декабре 2023 года назначил Селюнину девять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. В феврале того же года живущая в Троицке 22-летняя Алина Левченкова получила именную подарочную коробку, открыла ее - и произошло возгорание. Левченкову госпитализировали с ожогами лица и рук. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Селюнина задержали, когда он намеревался сбежать в другой город, и арестовали. В суде Селюнин рассказывал, что пошел на преступление из-за безответных чувств к девушке. Он изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, снабдил подписью и утром 20 февраля принес к нужному подъезду. Фигурант уверял, что убивать не хотел.
https://rsport.ria.ru/20250718/ubiystvo-2030060732.html
https://ria.ru/20250210/revnost-1998449670.html
россия
москва
троицк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, троицк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Троицк, Следственный комитет России (СК РФ)
Ревнивец, пославший девушке взрывчатку, обжаловал приговор в Верховном суде

Селюнин, отправивший девушке взрывчатку, во второй раз подал жалобу на приговор

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Никита Селюнин, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, во второй раз подал жалобу на свой девятилетний приговор в Верховный суд РФ, однако ее отказались рассмотреть, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Жалобы подавались в суд дважды", - сказал собеседник агентства.
Вячеслав Попов - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Ревность превратила его в зверя: боец зарезал жену в зале суда
18 июля, 19:50
Согласно картотеке, в июне суд во второй раз вынес отказ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения.
Троицкий суд Москвы в декабре 2023 года назначил Селюнину девять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. В феврале того же года живущая в Троицке 22-летняя Алина Левченкова получила именную подарочную коробку, открыла ее - и произошло возгорание. Левченкову госпитализировали с ожогами лица и рук.
СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Селюнина задержали, когда он намеревался сбежать в другой город, и арестовали.
В суде Селюнин рассказывал, что пошел на преступление из-за безответных чувств к девушке. Он изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, снабдил подписью и утром 20 февраля принес к нужному подъезду. Фигурант уверял, что убивать не хотел.
В Ульяновске юноша из-за ревности сбил свою знакомую - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Ульяновске мужчина на машине сбил знакомую из ревности
10 февраля, 16:27
 
ПроисшествияРоссияМоскваТроицкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала