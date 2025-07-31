https://ria.ru/20250731/obzhalovanie-2032499365.html

Ревнивец, пославший девушке взрывчатку, обжаловал приговор в Верховном суде

Ревнивец, пославший девушке взрывчатку, обжаловал приговор в Верховном суде - РИА Новости, 31.07.2025

Ревнивец, пославший девушке взрывчатку, обжаловал приговор в Верховном суде

Никита Селюнин, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, во второй раз подал жалобу на свой девятилетний приговор в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:37:00+03:00

2025-07-31T05:37:00+03:00

2025-07-31T05:58:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Никита Селюнин, который отправил подарочную коробку со взрывчаткой отвергнувшей его девушке, во второй раз подал жалобу на свой девятилетний приговор в Верховный суд РФ, однако ее отказались рассмотреть, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Жалобы подавались в суд дважды", - сказал собеседник агентства. Согласно картотеке, в июне суд во второй раз вынес отказ в передаче кассационной жалобы для рассмотрения. Троицкий суд Москвы в декабре 2023 года назначил Селюнину девять лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. В феврале того же года живущая в Троицке 22-летняя Алина Левченкова получила именную подарочную коробку, открыла ее - и произошло возгорание. Левченкову госпитализировали с ожогами лица и рук. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Селюнина задержали, когда он намеревался сбежать в другой город, и арестовали. В суде Селюнин рассказывал, что пошел на преступление из-за безответных чувств к девушке. Он изготовил взрывное устройство, положил его в коробку, упаковал в подарочную пленку, перевязал красной лентой с бантом, снабдил подписью и утром 20 февраля принес к нужному подъезду. Фигурант уверял, что убивать не хотел.

https://rsport.ria.ru/20250718/ubiystvo-2030060732.html

https://ria.ru/20250210/revnost-1998449670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, троицк, следственный комитет россии (ск рф)