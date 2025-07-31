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В ДНР заявили о падении обороны ВСУ на Константиновском направлении

В ДНР заявили о падении обороны ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 31.07.2025

В ДНР заявили о падении обороны ВСУ на Константиновском направлении

Освобождение Часова Яра в Донецкой Народной Республике привело к падению обороны противника на константиновском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:03:00+03:00

2025-07-31T12:03:00+03:00

2025-07-31T12:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Освобождение Часова Яра в Донецкой Народной Республике привело к падению обороны противника на константиновском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. "Многие эксперты, я в том числе, говорим о том, что падение Часова Яра - это практически падение обороны противника на константиновском направлении в первую очередь. Потому что они (ВСУ – ред.) ждали нас с юга, а тут, знаете, прилетело прямо с Часова Яра, это уже фактически с севера. То есть с учетом того, что там (в Часовом Яре – ред.) доминирующие высоты, и там сейчас очень плотно работают наши ребята-беспилотчики, то у них (ВСУ – ред.) фактически не остается возможности откатываться в крупные населенные пункты на данном направлении", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность