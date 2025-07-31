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В ДНР заявили о падении обороны ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:03 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/oborona-2032551864.html
В ДНР заявили о падении обороны ВСУ на Константиновском направлении
В ДНР заявили о падении обороны ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 31.07.2025
В ДНР заявили о падении обороны ВСУ на Константиновском направлении
Освобождение Часова Яра в Донецкой Народной Республике привело к падению обороны противника на константиновском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:03:00+03:00
2025-07-31T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Освобождение Часова Яра в Донецкой Народной Республике привело к падению обороны противника на константиновском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. "Многие эксперты, я в том числе, говорим о том, что падение Часова Яра - это практически падение обороны противника на константиновском направлении в первую очередь. Потому что они (ВСУ – ред.) ждали нас с юга, а тут, знаете, прилетело прямо с Часова Яра, это уже фактически с севера. То есть с учетом того, что там (в Часовом Яре – ред.) доминирующие высоты, и там сейчас очень плотно работают наши ребята-беспилотчики, то у них (ВСУ – ред.) фактически не остается возможности откатываться в крупные населенные пункты на данном направлении", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В ДНР заявили о падении обороны ВСУ на Константиновском направлении

Кимаковский: освобождение Часова Яра привело к падению обороны ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Освобождение Часова Яра в Донецкой Народной Республике привело к падению обороны противника на константиновском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр.
"Многие эксперты, я в том числе, говорим о том, что падение Часова Яра - это практически падение обороны противника на константиновском направлении в первую очередь. Потому что они (ВСУ – ред.) ждали нас с юга, а тут, знаете, прилетело прямо с Часова Яра, это уже фактически с севера. То есть с учетом того, что там (в Часовом Яре – ред.) доминирующие высоты, и там сейчас очень плотно работают наши ребята-беспилотчики, то у них (ВСУ – ред.) фактически не остается возможности откатываться в крупные населенные пункты на данном направлении", - сказал Кимаковский в эфире Первого канала.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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