https://ria.ru/20250731/novolunie-v-avguste-2032699599.html

Новолуние в августе 2025: какого числа будет и сколько продлится

Новолуние в августе 2025: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны

Новолуние в августе 2025: какого числа будет и сколько продлится

Ежемесячно Луна проходит несколько фаз: растущая Луна заканчивается полнолунием, когда завершается период убывающей Луны — наступает новолуние. Какого числа... РИА Новости, 01.08.2025

2025-07-31T19:01:00+03:00

2025-07-31T19:01:00+03:00

2025-08-01T14:00:00+03:00

луна

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ежемесячно Луна проходит несколько фаз: растущая Луна заканчивается полнолунием, когда завершается период убывающей Луны — наступает новолуние. Какого числа будет новолуние в августе 2025 года, что можно делать в это время, от чего стоит воздержаться — в материале РИА Новости.Какого числа будетВ 2025 году новолуние в последнем месяце лета выпадает на 23 августа. Оно наступит в 09:06 по московскому времени и окажется в критическом градусе знака Девы.“Это первое из двух новолуний в Деве, происходящих в течение одного лунного цикла, что представляет собой уникальное астрономическое и астрологическое явление, — отмечает астролог Юлия Рольник. — Подобное двойное влияние знака Девы подчеркивает важность тем, связанных с вопросами здоровья, личной продуктивности, организации повседневной жизни и способности принимать зрелые практические решения”.Новолуние в августеКаждое новолуние — начало очередного лунного цикла. В этот период спутник Земли практически не виден. Однако на протяжении столетий люди верили, что различные фазы Луны оказывают существенное влияние как на природу, так и на человека.“В августе 2025 года в самом начале знака Девы произойдет мощное новолуние, которое откроет астрономический и символический цикл, — говорит астролог Юлия Рольник. — Оно продолжится редким новолунием и затмением, которые совпадут 21 сентября. Это время тишины, глубинной перезагрузки — как в человеческом, так и в глобальном масштабах”.Где наблюдать“Чтобы увидеть эту новую Луну, потребуется терпение. Небесное тело должно пройти достаточное расстояние от ослепительного света Солнца и лишь тогда, спустя 18-24 часа, на вечернем небе появится тонкий, почти прозрачный серп. Его и называют молодой Луной”, — отмечает Юлия Рольник.Через несколько дней после новолуния состоится еще одно важное событие — сближение Луны и Марса.“Это произойдет 26 августа (в 17:26 по московскому времени). В этот период Луна будет освещена всего на 11 процентов, а потому будет прекрасно различима рядом с Марсом, — продолжает эксперт. — Это отличная возможность для наблюдений как невооруженным глазом, так и при помощи бинокля”.Что можно и нельзя делать в новолуние“В традициях Востока Луна была связана с водой, ростом тканей, плодородием и умом. Современные исследования подтверждают, что фазы Луны могут влиять на сон, давление, эмоциональное состояние. Новолуние же символизирует момент внутренней перезагрузки и чистого листа”, — отмечает Юлия Рольник.По словам специалиста, новолуние в августе прекрасно подходит для:Вместе с этим в период новолуния человеку следует избегать:Мнение экспертаАстролог Юлия Рольник:“Новолуние 23 августа 2025 года — это точка глубокого перезапуска. Аспект к Урану придает переменам резкий характер: привычные схемы рушатся, вызывая необходимость действовать гибко и точно. Именно здесь проявляется сила Девы — в способности к осмысленному упорядочиванию и трезвому выбору.Новолуние зовет к внутренней честности, вниманию к деталям и перезагрузке привычного. Все начатое сейчас может заложить основу для будущего, если идти путем осознанности, точности и глубины”.По словам астролога, особенно сильно влияние новолуния почувствуют Девы, Рыбы, Близнецы и Стрельцы.

https://ria.ru/20250531/novolunie-2020158294.html

https://ria.ru/20250620/luna-2020740324.html

https://ria.ru/20250531/kosmogramma-1595920827.html

https://ria.ru/20250131/2025-1987771808.html

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луна