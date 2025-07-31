Рейтинг@Mail.ru
Новолуние в августе 2025: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 31.07.2025 (обновлено: 14:00 01.08.2025)
https://ria.ru/20250731/novolunie-v-avguste-2032699599.html
Новолуние в августе 2025: какого числа будет и сколько продлится
Новолуние в августе 2025: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
Новолуние в августе 2025: какого числа будет и сколько продлится
Ежемесячно Луна проходит несколько фаз: растущая Луна заканчивается полнолунием, когда завершается период убывающей Луны — наступает новолуние. Какого числа... РИА Новости, 01.08.2025
2025-07-31T19:01:00+03:00
2025-08-01T14:00:00+03:00
луна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022342093_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_35aed5d4aaf13de910eb0fb497a70bec.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ежемесячно Луна проходит несколько фаз: растущая Луна заканчивается полнолунием, когда завершается период убывающей Луны — наступает новолуние. Какого числа будет новолуние в августе 2025 года, что можно делать в это время, от чего стоит воздержаться — в материале РИА Новости.Какого числа будетВ 2025 году новолуние в последнем месяце лета выпадает на 23 августа. Оно наступит в 09:06 по московскому времени и окажется в критическом градусе знака Девы.“Это первое из двух новолуний в Деве, происходящих в течение одного лунного цикла, что представляет собой уникальное астрономическое и астрологическое явление, — отмечает астролог Юлия Рольник. — Подобное двойное влияние знака Девы подчеркивает важность тем, связанных с вопросами здоровья, личной продуктивности, организации повседневной жизни и способности принимать зрелые практические решения”.Новолуние в августеКаждое новолуние — начало очередного лунного цикла. В этот период спутник Земли практически не виден. Однако на протяжении столетий люди верили, что различные фазы Луны оказывают существенное влияние как на природу, так и на человека.“В августе 2025 года в самом начале знака Девы произойдет мощное новолуние, которое откроет астрономический и символический цикл, — говорит астролог Юлия Рольник. — Оно продолжится редким новолунием и затмением, которые совпадут 21 сентября. Это время тишины, глубинной перезагрузки — как в человеческом, так и в глобальном масштабах”.Где наблюдать“Чтобы увидеть эту новую Луну, потребуется терпение. Небесное тело должно пройти достаточное расстояние от ослепительного света Солнца и лишь тогда, спустя 18-24 часа, на вечернем небе появится тонкий, почти прозрачный серп. Его и называют молодой Луной”, — отмечает Юлия Рольник.Через несколько дней после новолуния состоится еще одно важное событие — сближение Луны и Марса.“Это произойдет 26 августа (в 17:26 по московскому времени). В этот период Луна будет освещена всего на 11 процентов, а потому будет прекрасно различима рядом с Марсом, — продолжает эксперт. — Это отличная возможность для наблюдений как невооруженным глазом, так и при помощи бинокля”.Что можно и нельзя делать в новолуние“В традициях Востока Луна была связана с водой, ростом тканей, плодородием и умом. Современные исследования подтверждают, что фазы Луны могут влиять на сон, давление, эмоциональное состояние. Новолуние же символизирует момент внутренней перезагрузки и чистого листа”, — отмечает Юлия Рольник.По словам специалиста, новолуние в августе прекрасно подходит для:Вместе с этим в период новолуния человеку следует избегать:Мнение экспертаАстролог Юлия Рольник:“Новолуние 23 августа 2025 года — это точка глубокого перезапуска. Аспект к Урану придает переменам резкий характер: привычные схемы рушатся, вызывая необходимость действовать гибко и точно. Именно здесь проявляется сила Девы — в способности к осмысленному упорядочиванию и трезвому выбору.Новолуние зовет к внутренней честности, вниманию к деталям и перезагрузке привычного. Все начатое сейчас может заложить основу для будущего, если идти путем осознанности, точности и глубины”.По словам астролога, особенно сильно влияние новолуния почувствуют Девы, Рыбы, Близнецы и Стрельцы.
https://ria.ru/20250531/novolunie-2020158294.html
https://ria.ru/20250620/luna-2020740324.html
https://ria.ru/20250531/kosmogramma-1595920827.html
https://ria.ru/20250131/2025-1987771808.html
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022342093_245:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_26a7e7cf19879722ea4722cf3fe6e4c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна
Луна

Новолуние в августе 2025: какого числа будет и сколько продлится

© Javier_Art_PhotographyНоволуние в августе
Новолуние в августе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Javier_Art_Photography
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ежемесячно Луна проходит несколько фаз: растущая Луна заканчивается полнолунием, когда завершается период убывающей Луны — наступает новолуние. Какого числа будет новолуние в августе 2025 года, что можно делать в это время, от чего стоит воздержаться — в материале РИА Новости.
Новолуние - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Новолуние: календарь на 2025 год по месяцам и интересные факты
31 мая, 18:26

Какого числа будет

В 2025 году новолуние в последнем месяце лета выпадает на 23 августа. Оно наступит в 09:06 по московскому времени и окажется в критическом градусе знака Девы.
“Это первое из двух новолуний в Деве, происходящих в течение одного лунного цикла, что представляет собой уникальное астрономическое и астрологическое явление, — отмечает астролог Юлия Рольник. — Подобное двойное влияние знака Девы подчеркивает важность тем, связанных с вопросами здоровья, личной продуктивности, организации повседневной жизни и способности принимать зрелые практические решения”.

Новолуние в августе

Фазы Луны в августе 2025 года
Каждое новолуние — начало очередного лунного цикла. В этот период спутник Земли практически не виден. Однако на протяжении столетий люди верили, что различные фазы Луны оказывают существенное влияние как на природу, так и на человека.
“В августе 2025 года в самом начале знака Девы произойдет мощное новолуние, которое откроет астрономический и символический цикл, — говорит астролог Юлия Рольник. — Оно продолжится редким новолунием и затмением, которые совпадут 21 сентября. Это время тишины, глубинной перезагрузки — как в человеческом, так и в глобальном масштабах”.
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Фазы Луны: что это такое, как определить, влияние на человека
20 июня, 19:58

Где наблюдать

“Чтобы увидеть эту новую Луну, потребуется терпение. Небесное тело должно пройти достаточное расстояние от ослепительного света Солнца и лишь тогда, спустя 18-24 часа, на вечернем небе появится тонкий, почти прозрачный серп. Его и называют молодой Луной”, — отмечает Юлия Рольник.
Через несколько дней после новолуния состоится еще одно важное событие — сближение Луны и Марса.
“Это произойдет 26 августа (в 17:26 по московскому времени). В этот период Луна будет освещена всего на 11 процентов, а потому будет прекрасно различима рядом с Марсом, — продолжает эксперт. — Это отличная возможность для наблюдений как невооруженным глазом, так и при помощи бинокля”.

Что можно и нельзя делать в новолуние

“В традициях Востока Луна была связана с водой, ростом тканей, плодородием и умом. Современные исследования подтверждают, что фазы Луны могут влиять на сон, давление, эмоциональное состояние. Новолуние же символизирует момент внутренней перезагрузки и чистого листа”, — отмечает Юлия Рольник.
По словам специалиста, новолуние в августе прекрасно подходит для:
  • начала оздоровительной практики, диеты и очищения организма;
  • новых полезных привычек, усовершенствования распорядка дня;
  • планирования важных рабочих проектов, наведения порядка в делах и финансах;
  • записывания собственных намерений и желаний, которые хочется воплотить, а также закрепления их при помощи визуализации и медитации на новый цикл.
Вместе с этим в период новолуния человеку следует избегать:
  • резких и кардинальных решений в отношениях и профессиональной сфере;
  • ощутимых перегрузок, особенно ментальных и эмоциональных;
  • выяснения отношений, конфликтов;
  • попыток контролировать все и всех, поскольку это может привести к неожиданным сбоям из-за напряженного влияния Урана.
Девушка рисует натальную карту - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Что такое натальная карта: как ее рассчитать и читать
31 мая, 17:59

Мнение эксперта

Астролог Юлия Рольник:
“Новолуние 23 августа 2025 года — это точка глубокого перезапуска. Аспект к Урану придает переменам резкий характер: привычные схемы рушатся, вызывая необходимость действовать гибко и точно. Именно здесь проявляется сила Девы — в способности к осмысленному упорядочиванию и трезвому выбору.
Новолуние зовет к внутренней честности, вниманию к деталям и перезагрузке привычного. Все начатое сейчас может заложить основу для будущего, если идти путем осознанности, точности и глубины”.
По словам астролога, особенно сильно влияние новолуния почувствуют Девы, Рыбы, Близнецы и Стрельцы.
  • Для Дев это станет началом личного года, но квадратура к Урану добавляет непредсказуемости.
  • Рыбам важно беречь эмоциональное равновесие: новолуние в противоположном знаке — прямой вызов в сфере отношений.
  • Близнецы и Стрельцы могут столкнуться с переменами в доме, работе или вопросах доверия — придется найти новый способ справляться со стрессом и структурой.
  • Тельцам и Скорпионам стоит прислушаться к телу и к интуиции, ведь новолуние активирует их творческий и эмоциональный баланс.
  • Львы могут почувствовать финансовое напряжение или необходимость пересмотреть приоритеты в самореализации.
  • Водолеи окажутся на перекрестке между обязанностями и свободой.
  • Овнам стоит переосмыслить здоровье и рабочую рутину.
  • Ракам — отношения с братьями, сестрами и окружением.
  • Весы столкнутся с глубокими внутренними вопросами.
  • Козероги — с темами веры, обучения и идеологических ориентиров.
Знаки зодиака - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Время перемен: каким будет 2025 год для представителей всех знаков зодиака
31 января, 13:20
 
Луна
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала