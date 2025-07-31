Новолуние в августе 2025: какого числа будет и сколько продлится
© Javier_Art_PhotographyНоволуние в августе
© Javier_Art_Photography
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Ежемесячно Луна проходит несколько фаз: растущая Луна заканчивается полнолунием, когда завершается период убывающей Луны — наступает новолуние. Какого числа будет новолуние в августе 2025 года, что можно делать в это время, от чего стоит воздержаться — в материале РИА Новости.
Какого числа будет
В 2025 году новолуние в последнем месяце лета выпадает на 23 августа. Оно наступит в 09:06 по московскому времени и окажется в критическом градусе знака Девы.
“Это первое из двух новолуний в Деве, происходящих в течение одного лунного цикла, что представляет собой уникальное астрономическое и астрологическое явление, — отмечает астролог Юлия Рольник. — Подобное двойное влияние знака Девы подчеркивает важность тем, связанных с вопросами здоровья, личной продуктивности, организации повседневной жизни и способности принимать зрелые практические решения”.
Новолуние в августе
Каждое новолуние — начало очередного лунного цикла. В этот период спутник Земли практически не виден. Однако на протяжении столетий люди верили, что различные фазы Луны оказывают существенное влияние как на природу, так и на человека.
“В августе 2025 года в самом начале знака Девы произойдет мощное новолуние, которое откроет астрономический и символический цикл, — говорит астролог Юлия Рольник. — Оно продолжится редким новолунием и затмением, которые совпадут 21 сентября. Это время тишины, глубинной перезагрузки — как в человеческом, так и в глобальном масштабах”.
Где наблюдать
“Чтобы увидеть эту новую Луну, потребуется терпение. Небесное тело должно пройти достаточное расстояние от ослепительного света Солнца и лишь тогда, спустя 18-24 часа, на вечернем небе появится тонкий, почти прозрачный серп. Его и называют молодой Луной”, — отмечает Юлия Рольник.
Через несколько дней после новолуния состоится еще одно важное событие — сближение Луны и Марса.
“Это произойдет 26 августа (в 17:26 по московскому времени). В этот период Луна будет освещена всего на 11 процентов, а потому будет прекрасно различима рядом с Марсом, — продолжает эксперт. — Это отличная возможность для наблюдений как невооруженным глазом, так и при помощи бинокля”.
Что можно и нельзя делать в новолуние
“В традициях Востока Луна была связана с водой, ростом тканей, плодородием и умом. Современные исследования подтверждают, что фазы Луны могут влиять на сон, давление, эмоциональное состояние. Новолуние же символизирует момент внутренней перезагрузки и чистого листа”, — отмечает Юлия Рольник.
По словам специалиста, новолуние в августе прекрасно подходит для:
- начала оздоровительной практики, диеты и очищения организма;
- новых полезных привычек, усовершенствования распорядка дня;
- планирования важных рабочих проектов, наведения порядка в делах и финансах;
- записывания собственных намерений и желаний, которые хочется воплотить, а также закрепления их при помощи визуализации и медитации на новый цикл.
Вместе с этим в период новолуния человеку следует избегать:
- резких и кардинальных решений в отношениях и профессиональной сфере;
- ощутимых перегрузок, особенно ментальных и эмоциональных;
- выяснения отношений, конфликтов;
- попыток контролировать все и всех, поскольку это может привести к неожиданным сбоям из-за напряженного влияния Урана.
Мнение эксперта
Астролог Юлия Рольник:
“Новолуние 23 августа 2025 года — это точка глубокого перезапуска. Аспект к Урану придает переменам резкий характер: привычные схемы рушатся, вызывая необходимость действовать гибко и точно. Именно здесь проявляется сила Девы — в способности к осмысленному упорядочиванию и трезвому выбору.
Новолуние зовет к внутренней честности, вниманию к деталям и перезагрузке привычного. Все начатое сейчас может заложить основу для будущего, если идти путем осознанности, точности и глубины”.
По словам астролога, особенно сильно влияние новолуния почувствуют Девы, Рыбы, Близнецы и Стрельцы.
- Для Дев это станет началом личного года, но квадратура к Урану добавляет непредсказуемости.
- Рыбам важно беречь эмоциональное равновесие: новолуние в противоположном знаке — прямой вызов в сфере отношений.
- Близнецы и Стрельцы могут столкнуться с переменами в доме, работе или вопросах доверия — придется найти новый способ справляться со стрессом и структурой.
- Тельцам и Скорпионам стоит прислушаться к телу и к интуиции, ведь новолуние активирует их творческий и эмоциональный баланс.
- Львы могут почувствовать финансовое напряжение или необходимость пересмотреть приоритеты в самореализации.
- Водолеи окажутся на перекрестке между обязанностями и свободой.
- Овнам стоит переосмыслить здоровье и рабочую рутину.
- Ракам — отношения с братьями, сестрами и окружением.
- Весы столкнутся с глубокими внутренними вопросами.
- Козероги — с темами веры, обучения и идеологических ориентиров.