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Губернатор Нижегородской области назвал отключения интернета детоксом - РИА Новости, 31.07.2025
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15:42 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/nikitin-2032637462.html
Губернатор Нижегородской области назвал отключения интернета детоксом
Губернатор Нижегородской области назвал отключения интернета детоксом - РИА Новости, 31.07.2025
Губернатор Нижегородской области назвал отключения интернета детоксом
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей и гостей региона воспринимать периодические отключение интернета из-за атак беспилотников как... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:42:00+03:00
2025-07-31T15:42:00+03:00
технологии
нижегородская область
глеб никитин
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей и гостей региона воспринимать периодические отключение интернета из-за атак беспилотников как информационный детокс. Выступая с докладом перед депутатами регионального законодательного собрания, Никитин отметил, что в регионе не прекращаются атаки беспилотников на промышленные зоны, продолжаются связанные с этим отключением интернета, и эта тема волнует всех граждан. "Естественно, хотелось здесь обратиться к гостям нашего города, к туристам, отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой", - сказал Никитин. Губернатор сообщил, что интернет в регионе есть, но по проводным каналам и Wi-Fi. Он также пообещал увеличить количество точек Wi-Fi, в том числе за счет выделения финансирования. "Мы будем взаимодействовать с бизнесом. Вчера проводили оперативный штаб, обсуждали вопросы с Банком России, чтобы все торговые точки были, во-первых, обеспечены проводным интернетом для работы кассовых аппаратов. Также я бы рекомендовал всем торговым точкам обеспечивать в торговых залах наличие Wi-Fi с упрощенным подключением, с комфортным интерфейсом. Ну и общественные зоны Wi-Fi мы тоже будем расширять", - сказал Никитин. Он также назвал ограничения интернета абсолютно необходимой мерой. "Никто не хочет успешных атак, в том числе на критические и опасные объекты инфраструктуры. Если мы хотим спать спокойно, чтобы наши жители были в безопасности, нам придется потерпеть этот дискомфорт", - подчеркнул Никитин.
https://ria.ru/20250729/sovet-2032168553.html
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технологии, нижегородская область, глеб никитин, происшествия
Технологии, Нижегородская область, Глеб Никитин, Происшествия
Губернатор Нижегородской области назвал отключения интернета детоксом

Губернатор Нижегородской области Никитин назвал отключения интернета детоксом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей и гостей региона воспринимать периодические отключение интернета из-за атак беспилотников как информационный детокс.
Выступая с докладом перед депутатами регионального законодательного собрания, Никитин отметил, что в регионе не прекращаются атаки беспилотников на промышленные зоны, продолжаются связанные с этим отключением интернета, и эта тема волнует всех граждан.
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"Естественно, хотелось здесь обратиться к гостям нашего города, к туристам, отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой", - сказал Никитин.
Губернатор сообщил, что интернет в регионе есть, но по проводным каналам и Wi-Fi. Он также пообещал увеличить количество точек Wi-Fi, в том числе за счет выделения финансирования.
"Мы будем взаимодействовать с бизнесом. Вчера проводили оперативный штаб, обсуждали вопросы с Банком России, чтобы все торговые точки были, во-первых, обеспечены проводным интернетом для работы кассовых аппаратов. Также я бы рекомендовал всем торговым точкам обеспечивать в торговых залах наличие Wi-Fi с упрощенным подключением, с комфортным интерфейсом. Ну и общественные зоны Wi-Fi мы тоже будем расширять", - сказал Никитин.
Он также назвал ограничения интернета абсолютно необходимой мерой.
"Никто не хочет успешных атак, в том числе на критические и опасные объекты инфраструктуры. Если мы хотим спать спокойно, чтобы наши жители были в безопасности, нам придется потерпеть этот дискомфорт", - подчеркнул Никитин.
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ТехнологииНижегородская областьГлеб НикитинПроисшествия
 
 
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