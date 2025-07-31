https://ria.ru/20250731/nikaragua-2032497113.html

Власти Никарагуа выразили поддержку действиям России на Украине

Власти Никарагуа выразили поддержку действиям России на Украине - РИА Новости, 31.07.2025

Власти Никарагуа выразили поддержку действиям России на Украине

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину, которое опубликовало издание El 19 Digital, выразили... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:02:00+03:00

2025-07-31T05:02:00+03:00

2025-07-31T05:02:00+03:00

в мире

россия

никарагуа

манагуа (город)

даниэль ортега

владимир путин

нато

украина

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МЕХИКО, 31 июл - РИА Новости. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину, которое опубликовало издание El 19 Digital, выразили поддержку действиям РФ против украинского неонацизма, который поддерживают страны НАТО. "Правительство и народ Никарагуа твёрдо признают и поддерживают героическую борьбу, которую ведёт Россия против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире", - говорится в письме. В Манагуа выразили уверенность в победе России над гегемонизмом и фашизмом, добавив, что победа России станет победой всего человечества. Руководство республики выразило свою полную поддержку и признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям как неотъемлемой части Российской Федерации, пожелав процветания российскому народу.

https://ria.ru/20250220/neonatsizm-2000661175.html

россия

никарагуа

манагуа (город)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, никарагуа, манагуа (город), даниэль ортега, владимир путин, нато, украина