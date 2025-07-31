Власти Никарагуа выразили поддержку действиям России на Украине
Сопрезиденты Никарагуа Ортега и Мурильо поддержали Россию в борьбе с неонацизмом
© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа. Архивное фото
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МЕХИКО, 31 июл - РИА Новости. Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо в послании российскому лидеру Владимиру Путину, которое опубликовало издание El 19 Digital, выразили поддержку действиям РФ против украинского неонацизма, который поддерживают страны НАТО.
"Правительство и народ Никарагуа твёрдо признают и поддерживают героическую борьбу, которую ведёт Россия против украинского неонацизма, поддерживаемого НАТО. Мы солидарны с российскими семьями, пожертвовавшими жизнями своих близких ради защиты русского народа и мира во всем мире", - говорится в письме.
В Манагуа выразили уверенность в победе России над гегемонизмом и фашизмом, добавив, что победа России станет победой всего человечества.
Руководство республики выразило свою полную поддержку и признание Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям как неотъемлемой части Российской Федерации, пожелав процветания российскому народу.
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