https://ria.ru/20250731/nevelskoy-2032660996.html
Амурская экспедиция Невельского. Главное плавание XIX века?
Амурская экспедиция Невельского. Главное плавание XIX века? - РИА Новости, 31.07.2025
Амурская экспедиция Невельского. Главное плавание XIX века?
В 1849 году началась экспедиция Геннадия Невельского к Сахалину и в устье Амура. А уже через пару лет он развернул освоение этих мест. За что Невельскому грозило разжалование, и как его географические открытия пригодились в Крымской войне. Почему в России и Европе Сахалин не считали островом, и как Амурская экспедиция принесла стране целый край.
2025-07-31T17:30:00+03:00
2025-07-31T17:30:00+03:00
2025-07-31T17:21:00+03:00
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Амурская экспедиция Невельского. Главное плавание XIX века?
В 1849 году началась экспедиция Геннадия Невельского к Сахалину и в устье Амура. А уже через пару лет он развернул освоение этих мест. За что Невельскому грозило разжалование, и как его географические открытия пригодились в Крымской войне. Почему в России и Европе Сахалин не считали островом, и как Амурская экспедиция добавила к России целый край.
audio/mpeg
Амурская экспедиция Невельского. Главное плавание XIX века?
В 1849 году началась экспедиция Геннадия Невельского к Сахалину и в устье Амура. А уже через пару лет он развернул освоение этих мест. За что Невельскому грозило разжалование, и как его географические открытия пригодились в Крымской войне. Почему в России и Европе Сахалин не считали островом, и как Амурская экспедиция добавила к России целый край.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Почему Геннадий Невельской заинтересовался вопросом судоходности Амурского лимана? Как Федор Литке, Александр Меншиков и Николай Муравьев помогали морскому офицеру в организации экспедиции? Когда транспортное судно "Байкал" достигло берегов Камчатки? Что в Амурском лимане удалось отыскать старшему офицеру "Байкала" Казакевичу? Когда и для чего Невельской отправился к Амуру во второй раз? При каких обстоятельствах на берегу Амура был основан Николаевский пост? О каких событиях император Николай I заявлял: "где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен"? Когда начала работу Амурская экспедиция? Как ее деятельность по освоению территорий повлияла на события Крымской войны? Когда Амурская экспедиция была расформирована? Какие территориальные приобретения России закрепили Айгунский и Пекинский договоры с Китаем?Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Роберт Шилькович, Иван Орехов, Виктор Анохин, Александр Кузык, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRyS3NjAx
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подкаст, аудио, россия, николай i, сахалин
История русского флота, Подкаст, Россия, Николай I, Сахалин
Амурская экспедиция Невельского. Главное плавание XIX века?
В 1849 году началась экспедиция Геннадия Невельского к Сахалину и в устье Амура. А уже через пару лет он развернул освоение этих мест. За что Невельскому грозило разжалование, и как его географические открытия пригодились в Крымской войне. Почему в России и Европе Сахалин не считали островом, и как Амурская экспедиция принесла стране целый край.
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Почему Геннадий Невельской заинтересовался вопросом судоходности Амурского лимана? Как Федор Литке, Александр Меншиков и Николай Муравьев помогали морскому офицеру в организации экспедиции? Когда транспортное судно "Байкал" достигло берегов Камчатки? Что в Амурском лимане удалось отыскать старшему офицеру "Байкала" Казакевичу? Когда и для чего Невельской отправился к Амуру во второй раз? При каких обстоятельствах на берегу Амура был основан Николаевский пост? О каких событиях император Николай I заявлял: "где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен"? Когда начала работу Амурская экспедиция? Как ее деятельность по освоению территорий повлияла на события Крымской войны? Когда Амурская экспедиция была расформирована? Какие территориальные приобретения России закрепили Айгунский и Пекинский договоры с Китаем?
- директор Музея Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Марина Каменева;
- сотрудник Музея морского и речного флота Элина Крылова;
- заместитель директора по научно-просветительской работе Сахалинского областного краеведческого музея Евгения Пашенцева;
- специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Городского краеведческого музея Комсомольска-на-Амуре Татьяна Читанова;
- ученый секретарь Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева Анжелика Петрук.
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Сценарий эпизода: Анна Бастракова
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Роберт Шилькович, Иван Орехов, Виктор Анохин, Александр Кузык, Артем Коротков
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneTRyS3NjAx