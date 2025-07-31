https://ria.ru/20250731/muzeona-2032443537.html

В павильоне "Музеона" в Москве пройдут лекции, мастер-классы и спектакль

В павильоне "Музеона" в Москве пройдут лекции, мастер-классы и спектакль - РИА Новости, 31.07.2025

В павильоне "Музеона" в Москве пройдут лекции, мастер-классы и спектакль

В Москве в мультимедийном павильоне "Искусство строить" в "Музеоне" пройдут лекции, мастер-классы и спектакль, сообщила пресс-служба столичного градкомплекса. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:08:00+03:00

2025-07-31T09:08:00+03:00

2025-07-31T09:08:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В Москве в мультимедийном павильоне "Искусство строить" в "Музеоне" пройдут лекции, мастер-классы и спектакль, сообщила пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении указывается, что "Музеон" станет частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", который начнет работу 1 августа."В павильоне пройдет серия лекций об истории московской архитектуры и современных тенденциях в урбанистике и градостроительстве. Эксперты научат видеть в городе примеры разных архитектурных стилей. Важной темой станут инновационные подходы к формированию городской среды. Также лекторы расскажут о том, как архитектура и урбанистика меняют жизнь людей", - отмечается в пресс-релизе.В нем подчеркивается, что для гостей запланирован ряд мастер-классов по урбанистическому скетчингу, а также интерактивный спектакль, с помощью которого можно будет узнать о работах известных архитекторов и значимых для столицы проектах.Различные мероприятия, посвященные жизни мегаполиса, пройдут в рамках форума-фестиваля в 1 августа по 14 сентября.

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