https://ria.ru/20250731/mostransavto-2032567297.html

Автобусы "Мострансавто" обеспечат трансфер на подмосковный Сырный фестиваль

Автобусы "Мострансавто" обеспечат трансфер на подмосковный Сырный фестиваль - РИА Новости, 31.07.2025

Автобусы "Мострансавто" обеспечат трансфер на подмосковный Сырный фестиваль

Автобусы "Мострансавто" будут задействованы в обслуживании гостей и участников Сырного фестиваля в деревне Дубровское муниципального округа Истра Подмосковья,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:49:00+03:00

2025-07-31T12:49:00+03:00

2025-07-31T12:49:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мострансавто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155918/25/1559182567_0:301:3072:2029_1920x0_80_0_0_80eea6014fd1942e3631d706f4de7922.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Автобусы "Мострансавто" будут задействованы в обслуживании гостей и участников Сырного фестиваля в деревне Дубровское муниципального округа Истра Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. С 1 по 3 августа транспортные средства будут бесплатно доставлять пассажиров в режиме шаттлов от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до площадки фестиваля и обратно. По данным ведомства, все транспортные средства прошли необходимый предрейсовый контроль. Специалисты проверили системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями провели дополнительный инструктаж по безопасности, соблюдению скоростного режима и правил дорожного движения, а также культуре общения с пассажирами. На фестивале более 300 фермеров и ремесленников из российских регионов представят молочную, мясную, рыбную, хлебную продукцию, мед, квас.

https://ria.ru/20250730/pozhary-2032446959.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мострансавто