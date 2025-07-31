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Автобусы "Мострансавто" обеспечат трансфер на подмосковный Сырный фестиваль - РИА Новости, 31.07.2025
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Новости Подмосковья
 
12:49 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/mostransavto-2032567297.html
Автобусы "Мострансавто" обеспечат трансфер на подмосковный Сырный фестиваль
Автобусы "Мострансавто" обеспечат трансфер на подмосковный Сырный фестиваль - РИА Новости, 31.07.2025
Автобусы "Мострансавто" обеспечат трансфер на подмосковный Сырный фестиваль
Автобусы "Мострансавто" будут задействованы в обслуживании гостей и участников Сырного фестиваля в деревне Дубровское муниципального округа Истра Подмосковья,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:49:00+03:00
2025-07-31T12:49:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Автобусы "Мострансавто" будут задействованы в обслуживании гостей и участников Сырного фестиваля в деревне Дубровское муниципального округа Истра Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. С 1 по 3 августа транспортные средства будут бесплатно доставлять пассажиров в режиме шаттлов от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до площадки фестиваля и обратно. По данным ведомства, все транспортные средства прошли необходимый предрейсовый контроль. Специалисты проверили системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями провели дополнительный инструктаж по безопасности, соблюдению скоростного режима и правил дорожного движения, а также культуре общения с пассажирами. На фестивале более 300 фермеров и ремесленников из российских регионов представят молочную, мясную, рыбную, хлебную продукцию, мед, квас.
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
Автобусы "Мострансавто" обеспечат трансфер на подмосковный Сырный фестиваль

Автобусы "Мострансавто" задействуют для гостей Сырного фестиваля в Подмосковье

© РИА Новости / Евгения НовоженинаЛоготип Мострансавто
Логотип Мострансавто - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Логотип Мострансавто
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Автобусы "Мострансавто" будут задействованы в обслуживании гостей и участников Сырного фестиваля в деревне Дубровское муниципального округа Истра Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
С 1 по 3 августа транспортные средства будут бесплатно доставлять пассажиров в режиме шаттлов от железнодорожных станций Новоиерусалимская и Истра до площадки фестиваля и обратно.
По данным ведомства, все транспортные средства прошли необходимый предрейсовый контроль. Специалисты проверили системы, влияющие на безопасность перевозок и комфорт пассажиров. С водителями провели дополнительный инструктаж по безопасности, соблюдению скоростного режима и правил дорожного движения, а также культуре общения с пассажирами.
На фестивале более 300 фермеров и ремесленников из российских регионов представят молочную, мясную, рыбную, хлебную продукцию, мед, квас.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мострансавто
 
 
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