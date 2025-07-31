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В Москве предупредили о непогоде
В Москве предупредили о непогоде - РИА Новости, 05.08.2025
В Москве предупредили о непогоде
Жителям и гостям российской столицы стоит быть внимательными на улице в непогоду в четверг, сообщает комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 05.08.2025
2025-07-31T14:30:00+03:00
2025-07-31T14:30:00+03:00
2025-08-05T16:29:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жителям и гостям российской столицы стоит быть внимательными на улице в непогоду в четверг, сообщает комплекса городского хозяйства Москвы. "По прогнозам синоптиков, сегодня до 20.00 в столице местами ожидается гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим... быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве предупредили о непогоде
Власти Москвы призвали быть внимательными на улице в непогоду в четверг
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жителям и гостям российской столицы стоит быть внимательными на улице в непогоду в четверг, сообщает комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, сегодня до 20.00 в столице местами ожидается гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Просим... быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.