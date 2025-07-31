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Президент Лаоса выразил сожаление, что не смог посетить парад на 9 мая - РИА Новости, 31.07.2025
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15:35 31.07.2025 (обновлено: 15:36 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/moskva-2032635126.html
Президент Лаоса выразил сожаление, что не смог посетить парад на 9 мая
Президент Лаоса выразил сожаление, что не смог посетить парад на 9 мая - РИА Новости, 31.07.2025
Президент Лаоса выразил сожаление, что не смог посетить парад на 9 мая
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил сожаление, что не смог приехать в Москву на празднование... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:35:00+03:00
2025-07-31T15:36:00+03:00
лаос
россия
москва
владимир путин
тхонглун сисулит
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил сожаление, что не смог приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за заражения COVID-19. "Очень жаль, что у меня не было возможности участия в церемонии празднования 80-летия Победы из-за заражения COVID. Я был готов к поездке в Россию на празднование Победы, но после тестирования на COVID я назначил министра иностранных дел участвовать", - сказал он на встрече с российским президентом в Кремле. При этом президент Лаоса добавил, что все равно посмотрел трансляцию парада на Красной площади. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
https://ria.ru/20250731/prezident-2032619379.html
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лаос, россия, москва, владимир путин, тхонглун сисулит
Лаос, Россия, Москва, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса выразил сожаление, что не смог посетить парад на 9 мая

Президент Лаоса Сисулит сожалеет, что не смог быть на параде 9 мая из-за болезни

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Тхонглун Сисулит
Владимир Путин и Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и Тхонглун Сисулит
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил сожаление, что не смог приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за заражения COVID-19.
"Очень жаль, что у меня не было возможности участия в церемонии празднования 80-летия Победы из-за заражения COVID. Я был готов к поездке в Россию на празднование Победы, но после тестирования на COVID я назначил министра иностранных дел участвовать", - сказал он на встрече с российским президентом в Кремле.
При этом президент Лаоса добавил, что все равно посмотрел трансляцию парада на Красной площади.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
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