https://ria.ru/20250731/moskva-2032635126.html

Президент Лаоса выразил сожаление, что не смог посетить парад на 9 мая

Президент Лаоса выразил сожаление, что не смог посетить парад на 9 мая - РИА Новости, 31.07.2025

Президент Лаоса выразил сожаление, что не смог посетить парад на 9 мая

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил сожаление, что не смог приехать в Москву на празднование... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:35:00+03:00

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лаос

россия

москва

владимир путин

тхонглун сисулит

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным выразил сожаление, что не смог приехать в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за заражения COVID-19. "Очень жаль, что у меня не было возможности участия в церемонии празднования 80-летия Победы из-за заражения COVID. Я был готов к поездке в Россию на празднование Победы, но после тестирования на COVID я назначил министра иностранных дел участвовать", - сказал он на встрече с российским президентом в Кремле. При этом президент Лаоса добавил, что все равно посмотрел трансляцию парада на Красной площади. Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 31 июля состоятся переговоры президента России Владимира Путина с лидером Лаоса. Отмечается, что на переговорах планируется обсудить актуальные вопросы российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также обменяться мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.

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лаос, россия, москва, владимир путин, тхонглун сисулит