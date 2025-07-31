https://ria.ru/20250731/moskva-2032543039.html
На юго-западе Москвы благоустроят около 50 улиц
На юго-западе Москвы благоустроят около 50 улиц - РИА Новости, 31.07.2025
На юго-западе Москвы благоустроят около 50 улиц
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство почти 50 улиц на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:45:00+03:00
2025-07-31T11:45:00+03:00
2025-07-31T11:46:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977644339_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_f12f157a3c748acc9dc00f3675c17939.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство почти 50 улиц на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 47 в Юго-Западном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 43 улицах, в том числе Южнобутовской, Горчакова и Академика Виноградова", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 570 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 172 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 405 тысяч квадратных метров газонов.
https://ria.ru/20250730/moskva-2032314657.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977644339_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6918efbe4a96eb80e0c204da44f17c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
На юго-западе Москвы благоустроят около 50 улиц
Бирюков: на юго-западе Москвы благоустроят почти 50 улиц
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство почти 50 улиц на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 47 в Юго-Западном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 43 улицах, в том числе Южнобутовской, Горчакова и Академика Виноградова", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.
"В рамках работ заменим более 570 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 172 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 405 тысяч квадратных метров газонов.