https://ria.ru/20250731/moskva-2032543039.html

На юго-западе Москвы благоустроят около 50 улиц

На юго-западе Москвы благоустроят около 50 улиц - РИА Новости, 31.07.2025

На юго-западе Москвы благоустроят около 50 улиц

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство почти 50 улиц на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:45:00+03:00

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петр бирюков

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство почти 50 улиц на юго-западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим порядка 700 столичных улиц, в том числе 47 в Юго-Западном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 43 улицах, в том числе Южнобутовской, Горчакова и Академика Виноградова", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что основная задача программы - обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, организовать удобные маршруты к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам. "В рамках работ заменим более 570 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 172 тысяч "квадратов" на тротуарах. Расширим пешеходные дорожки, организуем новые наземные переходы с контрастным освещением, обустроим удобные парковочные карманы. Установим фонари с энергоэффективными светильниками и современные остановочные павильоны с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Запланировано обустройство более 405 тысяч квадратных метров газонов.

https://ria.ru/20250730/moskva-2032314657.html

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москва, петр бирюков