https://ria.ru/20250731/moskva-2032481827.html

Ефимов: на юге Москвы в дома реновации переехали 5,5 тысячи семей

Ефимов: на юге Москвы в дома реновации переехали 5,5 тысячи семей - РИА Новости, 31.07.2025

Ефимов: на юге Москвы в дома реновации переехали 5,5 тысячи семей

На юге Москвы в дома, построенные по программе реновации, переехали более 5,5 тысячи семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:12:00+03:00

2025-07-31T09:12:00+03:00

2025-07-31T09:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. На юге Москвы в дома, построенные по программе реновации, переехали более 5,5 тысячи семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первую новостройку в Южном административном округе передали под заселение в 2018 году. На сегодня их количество достигло 34. В новые квартиры в десяти районах округа уже переехали свыше 5,5 тысячи семей. Из них около 1,6 тысячи получили новые квартиры в районе Царицыно, примерно тысяча – в Нагорном, и около 800 – в Нагатинском Затоне", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Всего, по его словам, на юге Москвы планируется расселить 378 домов, в новые квартиры переедут свыше 82 тысяч человек.Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что переселение по реновации текущим летом начали около 10 тысяч москвичей.

https://ria.ru/20250727/efimov-2031515547.html

https://ria.ru/20250718/efimov-2029802256.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы