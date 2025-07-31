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Ефимов: на юге Москвы в дома реновации переехали 5,5 тысячи семей - РИА Новости, 31.07.2025
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09:12 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/moskva-2032481827.html
Ефимов: на юге Москвы в дома реновации переехали 5,5 тысячи семей
Ефимов: на юге Москвы в дома реновации переехали 5,5 тысячи семей - РИА Новости, 31.07.2025
Ефимов: на юге Москвы в дома реновации переехали 5,5 тысячи семей
На юге Москвы в дома, построенные по программе реновации, переехали более 5,5 тысячи семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:12:00+03:00
2025-07-31T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. На юге Москвы в дома, построенные по программе реновации, переехали более 5,5 тысячи семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Первую новостройку в Южном административном округе передали под заселение в 2018 году. На сегодня их количество достигло 34. В новые квартиры в десяти районах округа уже переехали свыше 5,5 тысячи семей. Из них около 1,6 тысячи получили новые квартиры в районе Царицыно, примерно тысяча – в Нагорном, и около 800 – в Нагатинском Затоне", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Всего, по его словам, на юге Москвы планируется расселить 378 домов, в новые квартиры переедут свыше 82 тысяч человек.Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что переселение по реновации текущим летом начали около 10 тысяч москвичей.
https://ria.ru/20250727/efimov-2031515547.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на юге Москвы в дома реновации переехали 5,5 тысячи семей

Ефимов: на юге Москвы в дома реновации переехали более 5,5 тысячи семей

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. На юге Москвы в дома, построенные по программе реновации, переехали более 5,5 тысячи семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первую новостройку в Южном административном округе передали под заселение в 2018 году. На сегодня их количество достигло 34. В новые квартиры в десяти районах округа уже переехали свыше 5,5 тысячи семей. Из них около 1,6 тысячи получили новые квартиры в районе Царицыно, примерно тысяча – в Нагорном, и около 800 – в Нагатинском Затоне", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Всего, по его словам, на юге Москвы планируется расселить 378 домов, в новые квартиры переедут свыше 82 тысяч человек.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что переселение по реновации текущим летом начали около 10 тысяч москвичей.
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