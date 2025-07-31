Ефимов: на юге Москвы в дома реновации переехали 5,5 тысячи семей
Ефимов: на юге Москвы в дома реновации переехали более 5,5 тысячи семей
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. На юге Москвы в дома, построенные по программе реновации, переехали более 5,5 тысячи семей, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Первую новостройку в Южном административном округе передали под заселение в 2018 году. На сегодня их количество достигло 34. В новые квартиры в десяти районах округа уже переехали свыше 5,5 тысячи семей. Из них около 1,6 тысячи получили новые квартиры в районе Царицыно, примерно тысяча – в Нагорном, и около 800 – в Нагатинском Затоне", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Всего, по его словам, на юге Москвы планируется расселить 378 домов, в новые квартиры переедут свыше 82 тысяч человек.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что переселение по реновации текущим летом начали около 10 тысяч москвичей.