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Экс-депутат Госдумы не смог отменить в Мосгорсуде штраф за пропаганду ЛГБТ*
Экс-депутат Госдумы не смог отменить в Мосгорсуде штраф за пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 31.07.2025
Экс-депутат Госдумы не смог отменить в Мосгорсуде штраф за пропаганду ЛГБТ*
Мосгорсуд утвердил штраф бывшему депутату Госдумы Александру Баранникову за пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в социальной... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:31:00+03:00
2025-07-31T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Мосгорсуд утвердил штраф бывшему депутату Госдумы Александру Баранникову за пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в социальной сети на сайте знакомств для однополых отношений, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Как следует из документов, "Баранников разместил информационный пост в виде своего фотоизображения и анкеты для знакомств, содержащий пропаганду нетрадиционных однополых сексуальных отношений, в том числе групповых, направленную на формирование привлекательности нетрадиционных однополых сексуальных отношений, в том числе групповых однополых сексуальных отношений". Баранников просил суд прекратить производства по делу ввиду истечения срока давности. Свою вину он не признал, заявив, что его привлечение к административной ответственности является незаконным, вменяемого правонарушения он не совершал, а основанием для проверки и последующего привлечения к административной ответственности послужили заведомо ложный донос и сфальсифицированные материалы. Бывший депутат обжаловал штраф в Мосгорсуде, но решение оставили в силе. Баранников был депутатом Госдумы III созыва (1999-2003), занимал должность зампреда комитета по делам женщин, семьи и молодежи.* движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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московский городской суд, россия
Московский городской суд, Россия
Экс-депутат Госдумы не смог отменить в Мосгорсуде штраф за пропаганду ЛГБТ*
Мосгорсуд утвердил штраф экс-депутату Баранникову за пропаганду ЛГБТ в соцсети
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Мосгорсуд утвердил штраф бывшему депутату Госдумы Александру Баранникову за пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в социальной сети на сайте знакомств для однополых отношений, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документов, "Баранников разместил информационный пост в виде своего фотоизображения и анкеты для знакомств, содержащий пропаганду нетрадиционных однополых сексуальных отношений, в том числе групповых, направленную на формирование привлекательности нетрадиционных однополых сексуальных отношений, в том числе групповых однополых сексуальных отношений".
Баранников просил суд прекратить производства по делу ввиду истечения срока давности. Свою вину он не признал, заявив, что его привлечение к административной ответственности является незаконным, вменяемого правонарушения он не совершал, а основанием для проверки и последующего привлечения к административной ответственности послужили заведомо ложный донос и сфальсифицированные материалы.
Бывший депутат обжаловал штраф в Мосгорсуде
, но решение оставили в силе.
Баранников был депутатом Госдумы
III созыва (1999-2003), занимал должность зампреда комитета по делам женщин, семьи и молодежи.
* движение признано экстремистским и запрещено в РФ