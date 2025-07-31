https://ria.ru/20250731/mordoviya-2032696384.html

Мордовия активно создает инфраструктуру для комфорта семей с детьми

Мордовия активно создает инфраструктуру для комфорта семей с детьми - РИА Новости, 31.07.2025

Мордовия активно создает инфраструктуру для комфорта семей с детьми

Инфраструктура для комфортного пребывания семей с детьми активно создается в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:48:00+03:00

2025-07-31T18:48:00+03:00

2025-07-31T18:48:00+03:00

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Инфраструктура для комфортного пребывания семей с детьми активно создается в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. "В Мордовии в вузах, торговых центрах, на предприятиях и спортивных объектах открываются комнаты матери и ребенка. Тренд на создание комфортных условий для пребывания семей с детьми в любом месте – учреждении, образовательной или спортивной организации, торговой точке или общепите – сейчас очень актуален. Это одно из приоритетных направлений в работе комиссии Госсовета России по направлению "Семья", которую в апреле этого года по решению президента России возглавил руководитель Мордовии Артем Здунов", - говорится в сообщении. Здунов подчеркнул, что создавать условия для семей с детьми необходимо, реализуя принцип семейноцентричности. "Не только нацпроект "Семья", а все программы, проекты, которые действуют сейчас в стране, должны быть пронизаны темой демографии – все, что связано с созданием рабочих мест, с обучением детей, с комфортным пребыванием семей в отпуске, на работе, в обычной жизни", - приводятся в сообщении слова руководителя региона. Посыл о создании удобной семейной инфраструктуры поддержали многие учреждения республики. Например, ведущий вуз Мордовии – Мордовский госуниверситет имени Огарева оборудовал современную просторную комнату матери и ребенка на "Огарев Арене". Такое же пространство открылось в Саранском кооперативном институте. В рамках реализации национального проекта "Семья" и программы Минобрнауки РФ "Помоги маме учиться" здесь также открыта группа временного пребывания для детей студентов и сотрудников. Главная цель – поддержка студенческих семей. Удобные и функциональные комнаты для малышей и их родителей появились в крупных торговых центрах Саранска, в аэропорту, спорткомплексе "Мордовия" и на многих других объектах. Большинство вновь открывающихся заведений общепита сразу же берут этот тренд на вооружение. Не остались в стороне и промышленные предприятия: например, на "Оптикэнерго" оборудован спортивный зал, где сотрудники могут заниматься вместе со своими семьями, а на "Ковылкинском электромеханическом заводе" - спортивная и детская игровые комнаты. "Важнейшее направление – образовательная инфраструктура. При поддержке министерства просвещения России Мордовия активно участвует в программах нацпроектов "Семья" и "Молодежь и дети" - с 2025 по 2027 год будет капитально отремонтировано 75 зданий республиканских образовательных учреждений. На эти цели будет привлечено почти 7 миллиардов федеральных средств. В этом году капремонт проходит на 14 объектах: это 10 школ, два детских сада и два учреждения профессионального образования. Кроме того, в этом году в Саранске начато строительство многопрофильной средней школы №9 на 510 мест", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250730/mordoviya-2032445427.html

https://ria.ru/20250729/mordoviya-2032204384.html

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россия, артем здунов, республика мордовия