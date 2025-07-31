https://ria.ru/20250731/moor-2032715502.html

Моор рассказал о важности Кубка для защитников Отечества

Моор рассказал о важности Кубка для защитников Отечества - РИА Новости, 31.07.2025

Моор рассказал о важности Кубка для защитников Отечества

Соревнования на Кубок полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе для защитников Отечества важны, они соответствуют поставленной... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:28:00+03:00

2025-07-31T20:28:00+03:00

2025-07-31T20:28:00+03:00

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 31 июл - РИА Новости. Соревнования на Кубок полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе для защитников Отечества важны, они соответствуют поставленной президентом России задаче - обеспечить ветеранам специальной военной операции широкие возможности для занятия спортом, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "Скоро в Тюмени пройдет кубок полномочного представителя президента РФ в УФО для защитников Отечества… Подобные спортивные мероприятия очень важны. Как подчеркнул наш президент Владимир Путин, отдельная задача – обеспечить ветеранам специальной военной операции широкие возможности для занятия спортом при возвращении к мирной жизни", - отметил Моор в своем Тelegram-канале. Кубок полпреда для защитников Отечества в Уральском федеральном округе состоится впервые. Соревнования пройдут в Тюмени с 26 по 31 августа. Участники будут состязаться в пауэрлифтинге, армрестлинге, шахматах, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, спортивном метании ножа, легкой атлетике, настольном теннисе, мини-футболе, волейболе сидя, плавании и пара-боксе, состоятся семейные старты. Как ранее отметил полпред Артем Жога в своем Telegram-канале, организаторы рассчитывают на 350 участников – ветеранов, их близких, тренеров, социальных координаторов. "Прикладываем все усилия, чтобы для каждого эти соревнования стали ярким, вдохновляющим и мотивирующим на новые достижения событием", - подчеркнул Жога.

https://ria.ru/20250731/moor-2032664868.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор