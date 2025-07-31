https://ria.ru/20250731/moldaviya-2032733363.html

Оппозиция в Молдавии просит помощи в борьбе с фальсификацией выборов

Оппозиция в Молдавии просит помощи в борьбе с фальсификацией выборов - РИА Новости, 31.07.2025

Оппозиция в Молдавии просит помощи в борьбе с фальсификацией выборов

Экс-глава Гагаузии, лидер входящей в новый оппозиционный патриотический блок партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах обратилась к аккредитованным в Молдавии... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T23:36:00+03:00

2025-07-31T23:36:00+03:00

2025-07-31T23:36:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

ирина влах

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер входящей в новый оппозиционный патриотический блок партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах обратилась к аккредитованным в Молдавии дипломатам с призывом внимательно наблюдать за ходом парламентских выборов, чтобы не допустить их фальсификации со стороны властей. "Я обращаюсь к вам с призывом внимательно отслеживать, в рамках ваших полномочий, все действия власти и её союзников. Мы ожидаем от вас публичной и чёткой позиции по фактам грубого вмешательства власти в избирательный процесс. Ваше внимание и ваши действия могут стать фактором, который остановит партию "Действие и солидарность" и вынудит их действовать в рамках закона и принципов честной политической конкуренции", — говорится в открытом письме Влах к дипломатам, опубликованном в соцсетях. Она утверждает, что оппозиции известно о готовящихся провокациях с участием полиции, ангажированных журналистов и политических комментаторов. "Мы понимаем: ПДС пойдёт на всё, чтобы удержаться у власти… Уважаемые дипломаты и наблюдатели, ваши действия сегодня могут сыграть ключевую роль в сохранении хрупкой демократии, последние остатки которой ещё существуют в Молдавии. Мы рассчитываем, что вы правильно оцените серьёзность ситуации и предпримете необходимые шаги", — подчеркнула Влах. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250707/sandu-2027742268.html

https://ria.ru/20250227/gagauziya-2001950915.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, евгения гуцул