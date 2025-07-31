Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии раскритиковал реформы правящей партии - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/moldaviya-2032528680.html
Экс-премьер Молдавии раскритиковал реформы правящей партии
Экс-премьер Молдавии раскритиковал реформы правящей партии - РИА Новости, 31.07.2025
Экс-премьер Молдавии раскритиковал реформы правящей партии
Законодательные реформы правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдавии подрывают основы демократии в стране, заявил экс-премьер-министр, лидер... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:40:00+03:00
2025-07-31T10:40:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
владимир филат
евгения гуцул
либерально-демократическая партия молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Законодательные реформы правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдавии подрывают основы демократии в стране, заявил экс-премьер-министр, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в Кишиневе, представив аналитический доклад о результатах четырехлетнего правления нынешнего руководства республики. С 2021 года ПДС под предлогом евроинтеграции вносит в законодательство республики масштабные изменения, отмечается в документе. Однако ряд инициатив, включая переписывание избирательного кодекса, расширение полномочий спецслужб, введение закона о дезинформации и ужесточение ответственности за госизмену, вызвали резкую критику как внутри страны, так и за ее пределами, подчеркивается в докладе. "Под предлогом евроинтеграции и борьбы с коррупцией ПДС ограничила фундаментальные права, подорвала политический плюрализм и установила контроль над ключевыми государственными институтами. По сути, ПДС строит не демократию, а диктатуру", - заявил Филат. Экс-премьер подчеркнул, что принятые поправки противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и прямо ущемляют право граждан на участие в выборах. "Власть использует лозунги борьбы с коррупцией и дезинформацией как инструмент политической расправы", — отметил экс-премьер, добавив, что изменения в законодательстве ведут к концентрации власти и ослаблению демократических институтов. Филат подверг также критике судебную реформу, назвав ее имитацией. "Судебную карту переделали так, что в некоторых районах за правосудием теперь надо ехать как на паломничество", - заявил политик. Особые претензии у оппозиционера вызвал закон о международных санкциях, который, по его мнению, позволяет власти назначать виновных без суда, но с политическим акцентом. "Вместо реформ — зачистка. Вместо прав — списки. Вместо демократии — имитация", — резюмировал Филат. Филат отметил, что ПДС обещала гражданам европейские стандарты демократии, но на деле принесла "молдавскую версию контроля во имя блага". По его словам, такая политика может серьезно подорвать доверие к власти накануне предстоящих избирательных кампаний. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250730/moldavija-2032423948.html
https://ria.ru/20250730/slutskiy-2032390061.html
https://ria.ru/20250730/dodon-2032324666.html
молдавия
кишинев
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, владимир филат, евгения гуцул, либерально-демократическая партия молдавии
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Владимир Филат, Евгения Гуцул, Либерально-демократическая партия Молдавии
Экс-премьер Молдавии раскритиковал реформы правящей партии

Филат: реформы правящей партии в Молдавии подрывают основы демократии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Законодательные реформы правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдавии подрывают основы демократии в стране, заявил экс-премьер-министр, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в Кишиневе, представив аналитический доклад о результатах четырехлетнего правления нынешнего руководства республики.
С 2021 года ПДС под предлогом евроинтеграции вносит в законодательство республики масштабные изменения, отмечается в документе. Однако ряд инициатив, включая переписывание избирательного кодекса, расширение полномочий спецслужб, введение закона о дезинформации и ужесточение ответственности за госизмену, вызвали резкую критику как внутри страны, так и за ее пределами, подчеркивается в докладе.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Власть Молдавии придумывает страшилки для отвлечения внимание народа
Вчера, 17:23
"Под предлогом евроинтеграции и борьбы с коррупцией ПДС ограничила фундаментальные права, подорвала политический плюрализм и установила контроль над ключевыми государственными институтами. По сути, ПДС строит не демократию, а диктатуру", - заявил Филат.
Экс-премьер подчеркнул, что принятые поправки противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и прямо ущемляют право граждан на участие в выборах. "Власть использует лозунги борьбы с коррупцией и дезинформацией как инструмент политической расправы", — отметил экс-премьер, добавив, что изменения в законодательстве ведут к концентрации власти и ослаблению демократических институтов.
Филат подверг также критике судебную реформу, назвав ее имитацией. "Судебную карту переделали так, что в некоторых районах за правосудием теперь надо ехать как на паломничество", - заявил политик. Особые претензии у оппозиционера вызвал закон о международных санкциях, который, по его мнению, позволяет власти назначать виновных без суда, но с политическим акцентом. "Вместо реформ — зачистка. Вместо прав — списки. Вместо демократии — имитация", — резюмировал Филат. Филат отметил, что ПДС обещала гражданам европейские стандарты демократии, но на деле принесла "молдавскую версию контроля во имя блага". По его словам, такая политика может серьезно подорвать доверие к власти накануне предстоящих избирательных кампаний.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Санду действует по методичкам Запада, заявил Слуцкий
Вчера, 15:20
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Додон заявил о намерении властей Молдавии наказывать оппозицию
Вчера, 12:31
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияВладимир ФилатЕвгения ГуцулЛиберально-демократическая партия Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала