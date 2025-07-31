https://ria.ru/20250731/moldaviya-2032528680.html

Экс-премьер Молдавии раскритиковал реформы правящей партии

Экс-премьер Молдавии раскритиковал реформы правящей партии - РИА Новости, 31.07.2025

Экс-премьер Молдавии раскритиковал реформы правящей партии

Законодательные реформы правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдавии подрывают основы демократии в стране, заявил экс-премьер-министр, лидер... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:40:00+03:00

2025-07-31T10:40:00+03:00

2025-07-31T10:40:00+03:00

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владимир филат

евгения гуцул

либерально-демократическая партия молдавии

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КИШИНЕВ, 31 июл – РИА Новости. Законодательные реформы правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) в Молдавии подрывают основы демократии в стране, заявил экс-премьер-министр, лидер оппозиционной Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат в Кишиневе, представив аналитический доклад о результатах четырехлетнего правления нынешнего руководства республики. С 2021 года ПДС под предлогом евроинтеграции вносит в законодательство республики масштабные изменения, отмечается в документе. Однако ряд инициатив, включая переписывание избирательного кодекса, расширение полномочий спецслужб, введение закона о дезинформации и ужесточение ответственности за госизмену, вызвали резкую критику как внутри страны, так и за ее пределами, подчеркивается в докладе. "Под предлогом евроинтеграции и борьбы с коррупцией ПДС ограничила фундаментальные права, подорвала политический плюрализм и установила контроль над ключевыми государственными институтами. По сути, ПДС строит не демократию, а диктатуру", - заявил Филат. Экс-премьер подчеркнул, что принятые поправки противоречат рекомендациям Венецианской комиссии и прямо ущемляют право граждан на участие в выборах. "Власть использует лозунги борьбы с коррупцией и дезинформацией как инструмент политической расправы", — отметил экс-премьер, добавив, что изменения в законодательстве ведут к концентрации власти и ослаблению демократических институтов. Филат подверг также критике судебную реформу, назвав ее имитацией. "Судебную карту переделали так, что в некоторых районах за правосудием теперь надо ехать как на паломничество", - заявил политик. Особые претензии у оппозиционера вызвал закон о международных санкциях, который, по его мнению, позволяет власти назначать виновных без суда, но с политическим акцентом. "Вместо реформ — зачистка. Вместо прав — списки. Вместо демократии — имитация", — резюмировал Филат. Филат отметил, что ПДС обещала гражданам европейские стандарты демократии, но на деле принесла "молдавскую версию контроля во имя блага". По его словам, такая политика может серьезно подорвать доверие к власти накануне предстоящих избирательных кампаний. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250730/moldavija-2032423948.html

https://ria.ru/20250730/slutskiy-2032390061.html

https://ria.ru/20250730/dodon-2032324666.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, владимир филат, евгения гуцул, либерально-демократическая партия молдавии