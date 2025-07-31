https://ria.ru/20250731/mironov-2032634394.html

Миронов: взятие Часова Яра открывает дорогу к ключевым городам Донбасса

Миронов: взятие Часова Яра открывает дорогу к ключевым городам Донбасса - РИА Новости, 31.07.2025

Миронов: взятие Часова Яра открывает дорогу к ключевым городам Донбасса

Взятие города Часов Яр открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ, заявил РИА Новости лидер партии... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:31:00+03:00

2025-07-31T15:31:00+03:00

2025-07-31T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взятие города Часов Яр открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг. "Его взятие открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ", – сказал Миронов. Миронов поздравил российских военнослужащих и добровольцев с освобождением донецкого города Часов Яр, отметив, что в черте города ещё могут находится остатки гарнизона ВСУ. "Но я нисколько не сомневаюсь, что наши войска проведут успешную зачистку и уничтожат всех боевиков", – добавил политик. Лидер партии напомнил, что бои за Часов Яр продолжались больше года, масштабное наступление российские войска начали весной 2024 года, и в освобождении города принимали участие гвардейцы-десантники 98-й дивизии ВДВ. "Наша "Крылатая пехота", и она сломила сопротивление элитных подразделений нацгвардии Украины, усиленных наемниками из Польши и других стран", – подчеркнул лидер депутат. По его словам, для удержания населённого пункта режим Владимира Зеленского не жалел ни ресурсов, ни живой силы, а всё потому что Часов Яр находится на высоте и имеет важнейшее стратегическое значение. Неслучайно, как считает парламентарий, западные СМИ уже отметили, что взятие города позволит российским войскам продвинуться к ключевым городам-крепостям Донбасса – Константиновке, Славянску и Краматорску. "Поздравляю наших военных с освобождением Часова Яра! Низкий поклон всем участникам специальной военной операции, вечная память погибшим! Да здравствует наша великая Родина! России быть!" – заключил Миронов. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20250731/jar-2032571219.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

часов яр

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