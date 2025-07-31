Рейтинг@Mail.ru
Миронов: взятие Часова Яра открывает дорогу к ключевым городам Донбасса - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/mironov-2032634394.html
Миронов: взятие Часова Яра открывает дорогу к ключевым городам Донбасса
Миронов: взятие Часова Яра открывает дорогу к ключевым городам Донбасса - РИА Новости, 31.07.2025
Миронов: взятие Часова Яра открывает дорогу к ключевым городам Донбасса
Взятие города Часов Яр открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ, заявил РИА Новости лидер партии... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:31:00+03:00
2025-07-31T15:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
россия
сергей миронов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032584072_0:2:1719:969_1920x0_80_0_0_90f3c84eb9ac77c154d2ba582a4d9a63.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взятие города Часов Яр открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг. "Его взятие открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ", – сказал Миронов. Миронов поздравил российских военнослужащих и добровольцев с освобождением донецкого города Часов Яр, отметив, что в черте города ещё могут находится остатки гарнизона ВСУ. "Но я нисколько не сомневаюсь, что наши войска проведут успешную зачистку и уничтожат всех боевиков", – добавил политик. Лидер партии напомнил, что бои за Часов Яр продолжались больше года, масштабное наступление российские войска начали весной 2024 года, и в освобождении города принимали участие гвардейцы-десантники 98-й дивизии ВДВ. "Наша "Крылатая пехота", и она сломила сопротивление элитных подразделений нацгвардии Украины, усиленных наемниками из Польши и других стран", – подчеркнул лидер депутат. По его словам, для удержания населённого пункта режим Владимира Зеленского не жалел ни ресурсов, ни живой силы, а всё потому что Часов Яр находится на высоте и имеет важнейшее стратегическое значение. Неслучайно, как считает парламентарий, западные СМИ уже отметили, что взятие города позволит российским войскам продвинуться к ключевым городам-крепостям Донбасса – Константиновке, Славянску и Краматорску. "Поздравляю наших военных с освобождением Часова Яра! Низкий поклон всем участникам специальной военной операции, вечная память погибшим! Да здравствует наша великая Родина! России быть!" – заключил Миронов. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20250731/jar-2032571219.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
часов яр
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032584072_213:0:1506:970_1920x0_80_0_0_5c228d306747da4812e35e004765897a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
часов яр, донбасс, россия, сергей миронов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума рф, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Россия, Сергей Миронов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Миронов: взятие Часова Яра открывает дорогу к ключевым городам Донбасса

Миронов: взятие Часова Яра открывает дорогу ВС РФ к ключевым городам Донбасса

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Взятие города Часов Яр открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
Вчера, 10:46
"Его взятие открывает дорогу российским войскам к ключевым городам Донбасса, находящимся под контролем ВСУ", – сказал Миронов.
Миронов поздравил российских военнослужащих и добровольцев с освобождением донецкого города Часов Яр, отметив, что в черте города ещё могут находится остатки гарнизона ВСУ.
"Но я нисколько не сомневаюсь, что наши войска проведут успешную зачистку и уничтожат всех боевиков", – добавил политик.
Лидер партии напомнил, что бои за Часов Яр продолжались больше года, масштабное наступление российские войска начали весной 2024 года, и в освобождении города принимали участие гвардейцы-десантники 98-й дивизии ВДВ.
"Наша "Крылатая пехота", и она сломила сопротивление элитных подразделений нацгвардии Украины, усиленных наемниками из Польши и других стран", – подчеркнул лидер депутат.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Эксперт: освобождение Часова Яра позволит окружить Краматорск
Вчера, 13:00
По его словам, для удержания населённого пункта режим Владимира Зеленского не жалел ни ресурсов, ни живой силы, а всё потому что Часов Яр находится на высоте и имеет важнейшее стратегическое значение. Неслучайно, как считает парламентарий, западные СМИ уже отметили, что взятие города позволит российским войскам продвинуться к ключевым городам-крепостям Донбасса – Константиновке, Славянску и Краматорску.
"Поздравляю наших военных с освобождением Часова Яра! Низкий поклон всем участникам специальной военной операции, вечная память погибшим! Да здравствует наша великая Родина! России быть!" – заключил Миронов.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонбассРоссияСергей МироновВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосдума РФВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала