https://ria.ru/20250731/minsk-2032761573.html
Минск ценит отношения с Китаем в оборонной сфере
Минск ценит отношения с Китаем в оборонной сфере - РИА Новости, 01.08.2025
Минск ценит отношения с Китаем в оборонной сфере
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск ценит отношения с Китаем в оборонной сфере, включая проведение совместных учений и сотрудничество в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-07-31T23:12:00+03:00
2025-07-31T23:12:00+03:00
2025-08-01T07:52:00+03:00
в мире
китай
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МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск ценит отношения с Китаем в оборонной сфере, включая проведение совместных учений и сотрудничество в области подготовки военных кадров. "Наше военное и военно-техническое сотрудничество является важнейшей составляющей отношений (двух стран – ред.). Успешное проведение совместных тренировок и учений, сотрудничество в области подготовки военных кадров, обмен делегациями экспертного уровня наглядно демонстрируют наше взаимное доверие и общую приверженность укреплению обороноспособности обоих государств. Мы ценим конструктивный диалог, обмен опытом и тесную координацию между оборонными ведомствами двух стран", - заявил белорусский министр на приеме по случаю 98-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая. Его слова приводит агентство Белта. "Республика Беларусь высоко ценит выдающуюся роль НОАК (Народно-освободительной армии Китая – ред.) в поддержании глобальной и региональной стабильности. Китайская армия - это не только щит Китая, но и важный элемент международной безопасности, активно участвующий в миротворческих миссиях ООН, деятельности в рамках ШОС и борьбе с новыми вызовами и угрозами", - сказал Хренин. Он особо подчеркнул "достигнутый высокий уровень двусторонних отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Китаем". В свою очередь атташе по вопросам обороны при посольстве Китая в Белоруссии Лю Чжэ подчеркнул, что как важная составляющая двусторонних отношений связи между вооруженными силами Китая и Белоруссии "непрерывно углубляются, принося весомые плоды практического сотрудничества". По его словам, 9 мая этого года НОАК вновь направила парадный расчет в Белоруссию, что сделало ее единственной страной, куда Китай направлял парадные подразделения два года подряд, а также рекордсменом по количеству принятых китайских военных парадных расчетов. "Это ярко свидетельствует об исключительно высоком уровне и особом характере отношений между нашими армиями. В этом году исполняется 80 лет со дня победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и во Всемирной антифашистской войне, а также 80 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне", - отметил китайский представитель. "Восемь десятилетий назад наши армии плечом к плечу сражались против фашистских агрессоров, скрепив свою дружбу боевым братством. Сегодня китайская армия готова вместе с белорусской армией хранить уроки войны, отстаивать правду о Второй мировой войне, углублять военное сотрудничество и совместно противостоять гегемонизму, тирании и силовому диктату, внося еще больший вклад в защиту мира и стабильности во всем мире", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241030/ukraina-1981011474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, белоруссия, минск, виктор хренин, народно-освободительная армия китая, оон, шос
В мире, Китай, Белоруссия, Минск, Виктор Хренин, Народно-освободительная армия Китая, ООН, ШОС
Минск ценит отношения с Китаем в оборонной сфере
Минобороны Белоруссии: Минск ценит отношения с Китаем в оборонной сфере
МИНСК, 31 июл – РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск ценит отношения с Китаем в оборонной сфере, включая проведение совместных учений и сотрудничество в области подготовки военных кадров.
"Наше военное и военно-техническое сотрудничество является важнейшей составляющей отношений (двух стран – ред.). Успешное проведение совместных тренировок и учений, сотрудничество в области подготовки военных кадров, обмен делегациями экспертного уровня наглядно демонстрируют наше взаимное доверие и общую приверженность укреплению обороноспособности обоих государств. Мы ценим конструктивный диалог, обмен опытом и тесную координацию между оборонными ведомствами двух стран", - заявил белорусский министр на приеме по случаю 98-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая
. Его слова приводит агентство Белта.
"Республика Беларусь высоко ценит выдающуюся роль НОАК
(Народно-освободительной армии Китая – ред.) в поддержании глобальной и региональной стабильности. Китайская армия - это не только щит Китая, но и важный элемент международной безопасности, активно участвующий в миротворческих миссиях ООН
, деятельности в рамках ШОС
и борьбе с новыми вызовами и угрозами", - сказал Хренин
.
Он особо подчеркнул "достигнутый высокий уровень двусторонних отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью
и Китаем".
В свою очередь атташе по вопросам обороны при посольстве Китая в Белоруссии Лю Чжэ подчеркнул, что как важная составляющая двусторонних отношений связи между вооруженными силами Китая и Белоруссии "непрерывно углубляются, принося весомые плоды практического сотрудничества".
По его словам, 9 мая этого года НОАК вновь направила парадный расчет в Белоруссию, что сделало ее единственной страной, куда Китай направлял парадные подразделения два года подряд, а также рекордсменом по количеству принятых китайских военных парадных расчетов. "Это ярко свидетельствует об исключительно высоком уровне и особом характере отношений между нашими армиями. В этом году исполняется 80 лет со дня победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и во Всемирной антифашистской войне, а также 80 лет победы советского народа в Великой Отечественной войне", - отметил китайский представитель.
"Восемь десятилетий назад наши армии плечом к плечу сражались против фашистских агрессоров, скрепив свою дружбу боевым братством. Сегодня китайская армия готова вместе с белорусской армией хранить уроки войны, отстаивать правду о Второй мировой войне, углублять военное сотрудничество и совместно противостоять гегемонизму, тирании и силовому диктату, внося еще больший вклад в защиту мира и стабильности во всем мире", - подчеркнул он.