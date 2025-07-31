Рейтинг@Mail.ru
Экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеев получил срок - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 31.07.2025 (обновлено: 14:41 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/minoborony-2032592585.html
Экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеев получил срок
Экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеев получил срок - РИА Новости, 31.07.2025
Экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеев получил срок
Московский гарнизонный военный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:18:00+03:00
2025-07-31T14:41:00+03:00
происшествия
московский гарнизонный военный суд
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032610433_0:158:2643:1645_1920x0_80_0_0_e13f2bbd46fa2956415fbea33f74c699.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илью Тимофеева, обвиняемого в получении взятки в 3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Тимофеева виновным… назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил приговор судья. Прокурор в прениях сторон запросил ему 10 лет колонии. Согласно обвинительному заключению, оглашенному в суде, Тимофеев требовал взятку от НПП "Самаравзрывтехнология" за общее покровительство и подписание необходимых бумаг. Компания занималась демилитаризацией списанной бронетехники. Сумма вменяемой взятки, согласно материалам дела, составила 2 миллиона 961 тысячу 800 рублей. Вину он не признал.
https://ria.ru/20250417/shamarin-2011788818.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032610433_120:0:2524:1803_1920x0_80_0_0_25660ce5c6b6f5ccd6ae86e98b12036b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московский гарнизонный военный суд, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Московский гарнизонный военный суд, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеев получил срок

Экс-начальника службы утилизации ГАБТУ МО РФ Тимофеева осудили на 9 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России Илья Тимофеев в Московском гарнизонном военном суде. 31 июля 2025
Бывший начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России Илья Тимофеев в Московском гарнизонном военном суде. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бывший начальник службы утилизации Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России Илья Тимофеев в Московском гарнизонном военном суде. 31 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илью Тимофеева, обвиняемого в получении взятки в 3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Тимофеева виновным… назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил приговор судья.
Прокурор в прениях сторон запросил ему 10 лет колонии.
Согласно обвинительному заключению, оглашенному в суде, Тимофеев требовал взятку от НПП "Самаравзрывтехнология" за общее покровительство и подписание необходимых бумаг. Компания занималась демилитаризацией списанной бронетехники. Сумма вменяемой взятки, согласно материалам дела, составила 2 миллиона 961 тысячу 800 рублей. Вину он не признал.
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии
17 апреля, 12:56
 
ПроисшествияМосковский гарнизонный военный судМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала