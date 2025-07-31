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Экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеев получил срок
Экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеев получил срок - РИА Новости, 31.07.2025
Экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеев получил срок
Московский гарнизонный военный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:18:00+03:00
2025-07-31T14:18:00+03:00
2025-07-31T14:41:00+03:00
происшествия
московский гарнизонный военный суд
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илью Тимофеева, обвиняемого в получении взятки в 3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Тимофеева виновным… назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил приговор судья. Прокурор в прениях сторон запросил ему 10 лет колонии. Согласно обвинительному заключению, оглашенному в суде, Тимофеев требовал взятку от НПП "Самаравзрывтехнология" за общее покровительство и подписание необходимых бумаг. Компания занималась демилитаризацией списанной бронетехники. Сумма вменяемой взятки, согласно материалам дела, составила 2 миллиона 961 тысячу 800 рублей. Вину он не признал.
https://ria.ru/20250417/shamarin-2011788818.html
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происшествия, московский гарнизонный военный суд, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Московский гарнизонный военный суд, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны Тимофеев получил срок
Экс-начальника службы утилизации ГАБТУ МО РФ Тимофеева осудили на 9 лет
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России Илью Тимофеева, обвиняемого в получении взятки в 3 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Тимофеева виновным… назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - огласил приговор судья.
Прокурор в прениях сторон запросил ему 10 лет колонии.
Согласно обвинительному заключению, оглашенному в суде, Тимофеев требовал взятку от НПП "Самаравзрывтехнология" за общее покровительство и подписание необходимых бумаг. Компания занималась демилитаризацией списанной бронетехники. Сумма вменяемой взятки, согласно материалам дела, составила 2 миллиона 961 тысячу 800 рублей. Вину он не признал.