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"МегаФон" обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика

"МегаФон" обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика - РИА Новости, 31.07.2025

"МегаФон" обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика

"МегаФон" с 1 августа обнуляет трафик на официальный сайт воздушной гавани Геленджика, которая возобновила свою работу в июле, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:48:00+03:00

2025-07-31T11:48:00+03:00

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геленджик

мегафон

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "МегаФон" с 1 августа обнуляет трафик на официальный сайт воздушной гавани Геленджика, которая возобновила свою работу в июле, сообщает пресс-служба компании. Теперь все абоненты оператора вне зависимости от тарифа и остатка мегабайт получат оперативный доступ к табло прилетов и вылетов, правилам провоза багажа и животных, погоде в городе-курорте и дополнительным услугам аэропорта. Интернет-трафик не будет расходоваться на страницах сайта gelaero.ru. Согласно данным оператора, онлайн-ресурс аэропорта показывает активный рост. Так, его посещаемость увеличилась втрое по сравнению со средними показателями последних лет, когда было открыто воздушное пространство. Самым активным днем оказалось 9 июля — именно тогда официально сообщили, что аэропорт снова работает. Трафик на gelaero.ru будет обнуляться автоматически у всех клиентов оператора в России. При этом важно, чтобы баланс счета оставался положительным. Сайт аэропорта наиболее активно посещают пользователи в возрасте от 35 до 44 лет (38%) и от 25 до 34 лет (23,5%). Мужчины интересуются полетами чаще женщин — на них приходится более 65% от всего интернет-трафика, свидетельствует аналитика "МегаФона". Рейсы в Геленджик мониторят не только жители южных регионов, но и туристы из Москвы, Калининграда, Владивостока, Смоленска, Санкт-Петербурга, Самары и ХМАО. "В дороге счет часто идет на минуты, а доступ к информации о рейсах критически важен. Мы сделали сайт аэропорта бесплатным для абонентов, чтобы туристы могли спокойно проверить все нужное: от статуса рейса и времени регистрации до номера выхода на посадку, не думая об остатке интернета. Это позволит пассажирам сосредоточиться на главном — самом путешествии", — рассказала руководитель бизнес-юнита тарифов и услуг МегаФона Татьяна Сулава. Аэропорт Геленджика возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва 18 июля. В этот день он принял рейс "Аэрофлота" из Москвы. По решению Росавиации авиакомпании смогут летать в Геленджик только с 8:30 до 20:00.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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геленджик, мегафон