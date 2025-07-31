https://ria.ru/20250731/medzaklyuchenie-2032536369.html

С 1 марта 2027 года изменится форма медзаключения для водителей

С 1 марта 2027 года изменится форма медзаключения для водителей - РИА Новости, 31.07.2025

С 1 марта 2027 года изменится форма медзаключения для водителей

Форма медицинского заключения для водителей в России изменится с 1 марта 2027 года, сообщило министерство здравоохранения РФ. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:20:00+03:00

2025-07-31T11:20:00+03:00

2025-07-31T11:25:00+03:00

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156137/94/1561379450_0:259:2500:1665_1920x0_80_0_0_128324fecc0078fdd5b352d34ccd581f.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Форма медицинского заключения для водителей в России изменится с 1 марта 2027 года, сообщило министерство здравоохранения РФ. "Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые Федеральным законом от 7 июля 2025 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 Федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года", - говорится в Telegram-канале Минздрава. Уточняется, что к этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения. "Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20250726/pdd-2031627317.html

https://ria.ru/20250718/shtrafy-2029828425.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество