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С 1 марта 2027 года изменится форма медзаключения для водителей
С 1 марта 2027 года изменится форма медзаключения для водителей - РИА Новости, 31.07.2025
С 1 марта 2027 года изменится форма медзаключения для водителей
Форма медицинского заключения для водителей в России изменится с 1 марта 2027 года, сообщило министерство здравоохранения РФ. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:20:00+03:00
2025-07-31T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Форма медицинского заключения для водителей в России изменится с 1 марта 2027 года, сообщило министерство здравоохранения РФ. "Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые Федеральным законом от 7 июля 2025 г. N 200-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" и статью 10 Федерального закона "О персональных данных", вступят в силу с 1 марта 2027 года", - говорится в Telegram-канале Минздрава. Уточняется, что к этому времени заинтересованными органами власти будут приняты все необходимые подзаконные акты, подготовлены подробные разъяснения. "Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет", - подчеркнули в ведомстве.
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россия, общество
С 1 марта 2027 года изменится форма медзаключения для водителей
Минздрав: форма медицинского заключения для водителей изменится с 1 марта 2027 г