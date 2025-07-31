https://ria.ru/20250731/medvedev-2032714332.html

В Турции раскрыли необычную деталь в ответе Медведева Трампу

В Турции раскрыли необычную деталь в ответе Медведева Трампу - РИА Новости, 31.07.2025

В Турции раскрыли необычную деталь в ответе Медведева Трампу

Реакция заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на ультиматум Трампа оправдана его недоверием к западным лидерам, пишет турецкое... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:21:00+03:00

2025-07-31T20:21:00+03:00

2025-07-31T22:57:00+03:00

россия

в мире

турция

дмитрий медведев

дональд трамп

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Реакция заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на ультиматум Трампа оправдана его недоверием к западным лидерам, пишет турецкое издание dikGazete."Медведев резко отвечает западным чиновникам, оскорбляющим Россию. Сегодня Медведев, наряду с Путиным, является одной из важнейших фигур России в борьбе с интригами Запада. Конечно, Медведев никогда не забывал о подлых действиях Запада во время своего президентства", — говорится в материале.Трамп 28 июля объявил о сокращении 50-дневного срока, который он отвел для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев, комментируя это заявление, призвал главу Белого дома помнить, что Россия — не Израиль, а каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной.Трамп ответил на это грубым постом в соцсети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на очень опасную территорию.Ультиматум ТрампаТрамп 14 июля поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней.В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. Но позже он сам признал, что не уверен в эффективности рестрикций.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы президента США о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.

https://ria.ru/20250731/tramp-2032697922.html

https://ria.ru/20250731/tramp-2032669076.html

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россия, в мире, турция, дмитрий медведев, дональд трамп