Против России ввели 30 тысяч незаконных санкций, заявил Медведев
Медведев: против России введено порядка 30 тысяч неправомерных санкций
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит рабочее совещание движения сторонников борьбы с неоколониализмом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит рабочее совещание движения сторонников борьбы с неоколониализмом
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Против России введено порядка 30 тысяч санкций, все они являются незаконными, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В отношении нашей страны действует порядка 30 тысяч неправомерных, незаконных санкций со стороны различных государств. То есть тех решений, которые приняты не в рамках международного прав и устава Организации Объединённых Наций, а в одностороннем порядке или несколькими странами", - сказал Медведев на совещании постоянного комитета Движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!".
Он отметил, что такая политика ведет к дисбалансу всей системы мировой торговли, а для противодействия такого рода поведению нужно укреплять горизонтальные связи между странами объединения БРИКС.
"Не менее важно и поощрение многосторонней торговли, налаживание её логистического и финансового обеспечения", - добавил Медведев.
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