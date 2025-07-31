Рейтинг@Mail.ru
Против России ввели 30 тысяч незаконных санкций, заявил Медведев - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 31.07.2025 (обновлено: 16:37 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/medvedev-2032617442.html
Против России ввели 30 тысяч незаконных санкций, заявил Медведев
Против России ввели 30 тысяч незаконных санкций, заявил Медведев - РИА Новости, 31.07.2025
Против России ввели 30 тысяч незаконных санкций, заявил Медведев
Против России введено порядка 30 тысяч санкций, все они являются незаконными, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:49:00+03:00
2025-07-31T16:37:00+03:00
россия
дмитрий медведев
единая россия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032651239_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_3a6d313c967f0075b1eeb3347fbb34b6.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Против России введено порядка 30 тысяч санкций, все они являются незаконными, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "В отношении нашей страны действует порядка 30 тысяч неправомерных, незаконных санкций со стороны различных государств. То есть тех решений, которые приняты не в рамках международного прав и устава Организации Объединённых Наций, а в одностороннем порядке или несколькими странами", - сказал Медведев на совещании постоянного комитета Движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!". Он отметил, что такая политика ведет к дисбалансу всей системы мировой торговли, а для противодействия такого рода поведению нужно укреплять горизонтальные связи между странами объединения БРИКС. "Не менее важно и поощрение многосторонней торговли, налаживание её логистического и финансового обеспечения", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20250627/sanktsii-2025906523.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032651239_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_f7c2fb8b034b561f8de544a870cbb798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, единая россия, брикс
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, БРИКС
Против России ввели 30 тысяч незаконных санкций, заявил Медведев

Медведев: против России введено порядка 30 тысяч неправомерных санкций

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит рабочее совещание движения сторонников борьбы с неоколониализмом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит рабочее совещание движения сторонников борьбы с неоколониализмом - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит рабочее совещание движения сторонников борьбы с неоколониализмом
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Против России введено порядка 30 тысяч санкций, все они являются незаконными, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В отношении нашей страны действует порядка 30 тысяч неправомерных, незаконных санкций со стороны различных государств. То есть тех решений, которые приняты не в рамках международного прав и устава Организации Объединённых Наций, а в одностороннем порядке или несколькими странами", - сказал Медведев на совещании постоянного комитета Движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!".
Он отметил, что такая политика ведет к дисбалансу всей системы мировой торговли, а для противодействия такого рода поведению нужно укреплять горизонтальные связи между странами объединения БРИКС.
"Не менее важно и поощрение многосторонней торговли, налаживание её логистического и финансового обеспечения", - добавил Медведев.
Пресс-конференция Владимира Путина в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин прокоментировал антироссийские санкции
27 июня, 17:54
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала