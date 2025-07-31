https://ria.ru/20250731/medvedev-2032617442.html

Против России ввели 30 тысяч незаконных санкций, заявил Медведев

Против России ввели 30 тысяч незаконных санкций, заявил Медведев - РИА Новости, 31.07.2025

Против России ввели 30 тысяч незаконных санкций, заявил Медведев

Против России введено порядка 30 тысяч санкций, все они являются незаконными, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:49:00+03:00

2025-07-31T14:49:00+03:00

2025-07-31T16:37:00+03:00

россия

дмитрий медведев

единая россия

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032651239_0:346:3026:2048_1920x0_80_0_0_3a6d313c967f0075b1eeb3347fbb34b6.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Против России введено порядка 30 тысяч санкций, все они являются незаконными, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "В отношении нашей страны действует порядка 30 тысяч неправомерных, незаконных санкций со стороны различных государств. То есть тех решений, которые приняты не в рамках международного прав и устава Организации Объединённых Наций, а в одностороннем порядке или несколькими странами", - сказал Медведев на совещании постоянного комитета Движения "Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма – "За свободу наций!". Он отметил, что такая политика ведет к дисбалансу всей системы мировой торговли, а для противодействия такого рода поведению нужно укреплять горизонтальные связи между странами объединения БРИКС. "Не менее важно и поощрение многосторонней торговли, налаживание её логистического и финансового обеспечения", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20250627/sanktsii-2025906523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, единая россия, брикс