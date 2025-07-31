https://ria.ru/20250731/medvedev-2032522268.html

Медведев ответил на резкую критику Трампа

Медведев ответил на резкую критику Трампа - РИА Новости, 31.07.2025

Медведев ответил на резкую критику Трампа

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа в его адрес, отметил, что если слова бывшего президента РФ... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:54:00+03:00

2025-07-31T09:54:00+03:00

2025-07-31T10:31:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа в его адрес, отметил, что если слова бывшего президента РФ вызывают столь нервную реакцию у американского лидера, то это значит, что Россия во всем права."Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всём права и продолжит идти своей дорогой", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Ранее Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им 50-дневного срока для достижения перемирия между РФ и Украиной, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной".Трамп резко высказался в адрес Медведева после его комментария, отметив, что тот заходит на "очень опасную территорию".

https://ria.ru/20250715/medvedev--2029163121.html

https://ria.ru/20250624/peskov-2025056557.html

россия

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россия, сша, в мире, дмитрий медведев, украина, дональд трамп