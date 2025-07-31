https://ria.ru/20250731/medkomissiya-2032522090.html

Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии

Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии - РИА Новости, 31.07.2025

Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии

C 1 августа водители будут получать справку о прохождении медкомиссии в электронном формате, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:56:00+03:00

2025-07-31T09:56:00+03:00

2025-07-31T10:32:00+03:00

авто

петр шкуматов

гибдд мвд рф

общество

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. C 1 августа водители будут получать справку о прохождении медкомиссии в электронном формате, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов."С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки", — сказал он.Номер и QR-код нужно будет передать в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему ведомства, пояснил собеседник агентства. Он также предположил, что эти данные потребуется предъявлять в психиатрическом и наркологическом диспансерах, чтобы те внесли их в свои базы.Нововведение Шкуматов оценивает положительно. По его словам, в регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что проверить их подлинность нельзя. Теперь, отметил эксперт, эта схема станет невозможной.

https://ria.ru/20250724/prava-2031021421.html

https://ria.ru/20250630/zakony-2026338343.html

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Ольга Тузова

Ольга Тузова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

авто, петр шкуматов, гибдд мвд рф, общество