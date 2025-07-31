Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:56 31.07.2025 (обновлено: 10:32 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/medkomissiya-2032522090.html
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии - РИА Новости, 31.07.2025
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии
C 1 августа водители будут получать справку о прохождении медкомиссии в электронном формате, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:56:00+03:00
2025-07-31T10:32:00+03:00
авто
петр шкуматов
гибдд мвд рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150589/20/1505892012_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_c9a999f7c87e7430d51ac03d96b5be62.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. C 1 августа водители будут получать справку о прохождении медкомиссии в электронном формате, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов."С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки", — сказал он.Номер и QR-код нужно будет передать в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему ведомства, пояснил собеседник агентства. Он также предположил, что эти данные потребуется предъявлять в психиатрическом и наркологическом диспансерах, чтобы те внесли их в свои базы.Нововведение Шкуматов оценивает положительно. По его словам, в регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что проверить их подлинность нельзя. Теперь, отметил эксперт, эта схема станет невозможной.
https://ria.ru/20250724/prava-2031021421.html
https://ria.ru/20250630/zakony-2026338343.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150589/20/1505892012_0:0:2664:1998_1920x0_80_0_0_1aa2fe382a7ffd35e1fcec30f95b4977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, петр шкуматов, гибдд мвд рф, общество
Авто, Петр Шкуматов, ГИБДД МВД РФ, Общество
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии

С 1 августа справка о прохождении водителем медкомиссии станет электронной

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник ГАИ проверяет документы
Сотрудник ГАИ проверяет документы - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГАИ проверяет документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. C 1 августа водители будут получать справку о прохождении медкомиссии в электронном формате, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов.
"С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки", — сказал он.
Водительское удостоверение нового образца, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В России с сентября вырастут пошлины за выдачу водительских прав
24 июля, 03:04
Номер и QR-код нужно будет передать в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему ведомства, пояснил собеседник агентства. Он также предположил, что эти данные потребуется предъявлять в психиатрическом и наркологическом диспансерах, чтобы те внесли их в свои базы.
Нововведение Шкуматов оценивает положительно. По его словам, в регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что проверить их подлинность нельзя. Теперь, отметил эксперт, эта схема станет невозможной.
Здание ФСБ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Водителей предупреждают: новые законы, которые нельзя игнорировать
30 июня, 16:34
 
АвтоПетр ШкуматовГИБДД МВД РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала