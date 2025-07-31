https://ria.ru/20250731/medkomissiya-2032522090.html
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии - РИА Новости, 31.07.2025
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии
C 1 августа водители будут получать справку о прохождении медкомиссии в электронном формате, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:56:00+03:00
2025-07-31T09:56:00+03:00
2025-07-31T10:32:00+03:00
авто
петр шкуматов
гибдд мвд рф
общество
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. C 1 августа водители будут получать справку о прохождении медкомиссии в электронном формате, рассказал РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", руководитель рабочей группы Народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов."С 1 августа медицинская справка формы 003/ву, которую получали все водители после медкомиссии, переходит в электронный формат. Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки", — сказал он.Номер и QR-код нужно будет передать в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему ведомства, пояснил собеседник агентства. Он также предположил, что эти данные потребуется предъявлять в психиатрическом и наркологическом диспансерах, чтобы те внесли их в свои базы.Нововведение Шкуматов оценивает положительно. По его словам, в регионах давно существует теневой рынок поддельных медсправок, которые пользовались спросом именно потому, что проверить их подлинность нельзя. Теперь, отметил эксперт, эта схема станет невозможной.
https://ria.ru/20250724/prava-2031021421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, петр шкуматов, гибдд мвд рф, общество
Авто, Петр Шкуматов, ГИБДД МВД РФ, Общество
Эксперт рассказал о новых правилах прохождения водительской медкомиссии
С 1 августа справка о прохождении водителем медкомиссии станет электронной