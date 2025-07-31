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МЧС предупредило о дожде и грозе в Подмосковье в четверг
МЧС предупредило о дожде и грозе в Подмосковье в четверг - РИА Новости, 31.07.2025
МЧС предупредило о дожде и грозе в Подмосковье в четверг
Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до позднего вечера в четверг в Московской области, сообщается... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:13:00+03:00
2025-07-31T13:13:00+03:00
2025-07-31T13:15:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до позднего вечера в четверг в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до 22 часов 31 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах ливни, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия, общество
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье), Россия, Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе в Подмосковье в четверг
МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре до 15 м/с в четверг в Подмосковье