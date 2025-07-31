https://ria.ru/20250731/mchs--2032575133.html

МЧС предупредило о дожде и грозе в Подмосковье в четверг

МЧС предупредило о дожде и грозе в Подмосковье в четверг - РИА Новости, 31.07.2025

МЧС предупредило о дожде и грозе в Подмосковье в четверг

Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до позднего вечера в четверг в Московской области, сообщается... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:13:00+03:00

2025-07-31T13:13:00+03:00

2025-07-31T13:15:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

россия

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайший час и до позднего вечера в четверг в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайший час с сохранением до 22 часов 31 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, в отдельных районах ливни, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250730/dozhdi--2032342706.html

московская область (подмосковье)

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), россия, общество