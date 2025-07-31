"Объявим бойкот". Новое заявление Макрона высмеяли во Франции
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro высмеяли заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС не сумел внушить страх США на переговорах по торговому соглашению.
"Трамп помирает со страху... то есть со смеху!" — написал один из комментаторов.
"Трамп помирает со страху... то есть со смеху!" — написал один из комментаторов.
"Можно ли внушать к себе еще меньше доверия? Абсолютный мрак", — поддержал другой.
"Это заявление похоже на тявканье чихуахуа", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Все ворчат в комментариях, но давайте-ка лучше объявим бойкот любым продуктам из США, и перестанем ездить в туристические поездку в эту страну, которая нас презирает. Это первый шаг сопротивления. А дальше посмотрим", — заключили читатели.
В ходе состоявшегося в среду заседания совета министров Макрон выразил сожаление тем фактом, что Европейский Союз не сумел внушить достаточно "страха" в рамках торговых переговоров с Соединенными Штатами. Французский лидер подчеркнул, что в ходе дальнейших обсуждений Париж продолжит демонстрировать "требовательность и твердость".
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Договоренность включает в себя и закупку энергоресурсов в США на 750 миллиардов долларов.
"Это заявление похоже на тявканье чихуахуа", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Все ворчат в комментариях, но давайте-ка лучше объявим бойкот любым продуктам из США, и перестанем ездить в туристические поездку в эту страну, которая нас презирает. Это первый шаг сопротивления. А дальше посмотрим", — заключили читатели.
В ходе состоявшегося в среду заседания совета министров Макрон выразил сожаление тем фактом, что Европейский Союз не сумел внушить достаточно "страха" в рамках торговых переговоров с Соединенными Штатами. Французский лидер подчеркнул, что в ходе дальнейших обсуждений Париж продолжит демонстрировать "требовательность и твердость".
Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Договоренность включает в себя и закупку энергоресурсов в США на 750 миллиардов долларов.
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