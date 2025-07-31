https://ria.ru/20250731/makron-2032648877.html

"Объявим бойкот". Новое заявление Макрона высмеяли во Франции

"Объявим бойкот". Новое заявление Макрона высмеяли во Франции - РИА Новости, 31.07.2025

"Объявим бойкот". Новое заявление Макрона высмеяли во Франции

Читатели Le Figaro высмеяли заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС не сумел внушить страх США на переговорах по торговому соглашению... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:22:00+03:00

2025-07-31T16:22:00+03:00

2025-07-31T16:22:00+03:00

в мире

франция

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эммануэль макрон

париж

дональд трамп

евросоюз

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro высмеяли заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС не сумел внушить страх США на переговорах по торговому соглашению. "Трамп помирает со страху... то есть со смеху!" — написал один из комментаторов. "Можно ли внушать к себе еще меньше доверия? Абсолютный мрак", — поддержал другой. "Это заявление похоже на тявканье чихуахуа", — поделился мнением еще один из пользователей. "Все ворчат в комментариях, но давайте-ка лучше объявим бойкот любым продуктам из США, и перестанем ездить в туристические поездку в эту страну, которая нас презирает. Это первый шаг сопротивления. А дальше посмотрим", — заключили читатели. В ходе состоявшегося в среду заседания совета министров Макрон выразил сожаление тем фактом, что Европейский Союз не сумел внушить достаточно "страха" в рамках торговых переговоров с Соединенными Штатами. Французский лидер подчеркнул, что в ходе дальнейших обсуждений Париж продолжит демонстрировать "требовательность и твердость". Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Договоренность включает в себя и закупку энергоресурсов в США на 750 миллиардов долларов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250728/germaniya-2031940369.html

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франция

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в мире, франция, сша, эммануэль макрон, париж, дональд трамп, евросоюз