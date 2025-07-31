Рейтинг@Mail.ru
"Объявим бойкот". Новое заявление Макрона высмеяли во Франции - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/makron-2032648877.html
"Объявим бойкот". Новое заявление Макрона высмеяли во Франции
"Объявим бойкот". Новое заявление Макрона высмеяли во Франции - РИА Новости, 31.07.2025
"Объявим бойкот". Новое заявление Макрона высмеяли во Франции
Читатели Le Figaro высмеяли заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС не сумел внушить страх США на переговорах по торговому соглашению... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:22:00+03:00
2025-07-31T16:22:00+03:00
в мире
франция
сша
эммануэль макрон
париж
дональд трамп
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_762c6940cf2364ea2c00ebcad1185864.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro высмеяли заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС не сумел внушить страх США на переговорах по торговому соглашению. "Трамп помирает со страху... то есть со смеху!" — написал один из комментаторов. "Можно ли внушать к себе еще меньше доверия? Абсолютный мрак", — поддержал другой. "Это заявление похоже на тявканье чихуахуа", — поделился мнением еще один из пользователей. "Все ворчат в комментариях, но давайте-ка лучше объявим бойкот любым продуктам из США, и перестанем ездить в туристические поездку в эту страну, которая нас презирает. Это первый шаг сопротивления. А дальше посмотрим", — заключили читатели. В ходе состоявшегося в среду заседания совета министров Макрон выразил сожаление тем фактом, что Европейский Союз не сумел внушить достаточно "страха" в рамках торговых переговоров с Соединенными Штатами. Французский лидер подчеркнул, что в ходе дальнейших обсуждений Париж продолжит демонстрировать "требовательность и твердость". Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Договоренность включает в себя и закупку энергоресурсов в США на 750 миллиардов долларов.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250728/germaniya-2031940369.html
https://ria.ru/20250728/eks-glava-2031951516.html
франция
сша
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026662019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b2551bf77574a4e2b155861d36bff244.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, эммануэль макрон, париж, дональд трамп, евросоюз
В мире, Франция, США, Эммануэль Макрон, Париж, Дональд Трамп, Евросоюз

"Объявим бойкот". Новое заявление Макрона высмеяли во Франции

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели Le Figaro высмеяли заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ЕС не сумел внушить страх США на переговорах по торговому соглашению.

"Трамп помирает со страху... то есть со смеху!" — написал один из комментаторов.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Германии оценили новое торговое соглашение между ЕС и США
28 июля, 14:29
"Можно ли внушать к себе еще меньше доверия? Абсолютный мрак", — поддержал другой.

"Это заявление похоже на тявканье чихуахуа", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Все ворчат в комментариях, но давайте-ка лучше объявим бойкот любым продуктам из США, и перестанем ездить в туристические поездку в эту страну, которая нас презирает. Это первый шаг сопротивления. А дальше посмотрим", — заключили читатели.

В ходе состоявшегося в среду заседания совета министров Макрон выразил сожаление тем фактом, что Европейский Союз не сумел внушить достаточно "страха" в рамках торговых переговоров с Соединенными Штатами. Французский лидер подчеркнул, что в ходе дальнейших обсуждений Париж продолжит демонстрировать "требовательность и твердость".

Урсула фон дер Ляйен и Дональд Трамп 27 июля достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлины в размере 15%. Договоренность включает в себя и закупку энергоресурсов в США на 750 миллиардов долларов.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Новое торговое соглашение выгодно только США, заявили в Польше
28 июля, 15:00
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреФранцияСШАЭммануэль МакронПарижДональд ТрампЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала