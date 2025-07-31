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Магнитные бури в августе 2025: расписание на месяц по дням и часам
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19:59 31.07.2025 (обновлено: 21:02 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/magnitnye-buri-v-avguste-2032711005.html
Магнитные бури в августе 2025: прогноз на месяц
Магнитные бури в августе 2025: расписание на месяц по дням и часам
Магнитные бури в августе 2025: прогноз на месяц
Прогноз геомагнитной обстановки дает возможность оценить вероятность появления вспышек на солнце в августе 2025 года. График этих явлений формирует четкое... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:59:00+03:00
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земля
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Прогноз геомагнитной обстановки дает возможность оценить вероятность появления вспышек на солнце в августе 2025 года. График этих явлений формирует четкое понимание о состоянии геомагнитного поля. Когда ожидаются магнитные бури в августе: расписание по дням и по часам, какое влияние колебания магнитного поля Земли оказывает на метеозависимых людей, календарь динамики геомагнитного индекса на месяц — в материале РИА Новости.Магнитные бури в августеВ августе 2025 года геомагнитное возмущение может стать причиной головных болей и мигрени, нарушения сердечного ритма и скачков давления, перепадов настроения и обострения хронических заболеваний у людей, а также отразиться на работе спутников и навигационных систем.И хотя научные данные о прямом воздействии магнитных бурь на здоровье людей остаются предметом дискуссий, многие отслеживают колебания геомагнитного поля, чтобы избежать ухудшения самочувствия.Расписание магнитных бурь на август по дням и часамНаиболее интенсивные колебания геомагнитного поля нашей планеты в последний летний месяц по предварительным данным ожидаются:В эти даты будет возбужденная магнитосфера. В августе 2025 года значение геомагнитного индекса не превысит уровня G1, индекс Kp поднимется до 5 баллов.Однако формирование новых корональных дыр на поверхности Солнца или внезапные вспышки могут внести коррективы в график. Самая сильная геомагнитная буря возможна 25 августа 2025.Современные технологии позволяют прогнозировать и почасовые прогнозы магнитных бурь, которые также регулярно обновляются. Продолжительность вызванных солнечной активностью магнитных бурь может быть разной — варьироваться от пары часов до нескольких дней.График магнитных бурь на август по городамПредварительный график магнитных бурь на август 2025 года отображает колебания геомагнитного поля в разные даты. В конце лета будет несколько периодов повышенной геомагнитной активности, которые будут варьироваться по интенсивности, от слабых возмущений, почти не ощутимых для большинства людей, до умеренных магнитных бурь, способных вызвать головные боли, бессонницу и перепады настроения. Прогноз актуален для Москвы и других городов России.
https://ria.ru/20250723/bogachev-2030769854.html
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земля
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Магнитные бури в августе 2025: прогноз на месяц

© NASA / GSFC/SDOВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© NASA / GSFC/SDO
Вспышка на солнце. Архивное фото
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Оглавление
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Прогноз геомагнитной обстановки дает возможность оценить вероятность появления вспышек на солнце в августе 2025 года. График этих явлений формирует четкое понимание о состоянии геомагнитного поля. Когда ожидаются магнитные бури в августе: расписание по дням и по часам, какое влияние колебания магнитного поля Земли оказывает на метеозависимых людей, календарь динамики геомагнитного индекса на месяц — в материале РИА Новости.
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачёв - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Сергей Богачев: нас ждут очень сильные вспышки на Солнце и магнитные бури
23 июля, 11:00

Магнитные бури в августе

Магнитные бури в августе 2025 годаМагнитные бури в августе 2025 года
В августе 2025 года геомагнитное возмущение может стать причиной головных болей и мигрени, нарушения сердечного ритма и скачков давления, перепадов настроения и обострения хронических заболеваний у людей, а также отразиться на работе спутников и навигационных систем.
И хотя научные данные о прямом воздействии магнитных бурь на здоровье людей остаются предметом дискуссий, многие отслеживают колебания геомагнитного поля, чтобы избежать ухудшения самочувствия.

Расписание магнитных бурь на август по дням и часам

Наиболее интенсивные колебания геомагнитного поля нашей планеты в последний летний месяц по предварительным данным ожидаются:
  • 1-2 августа;
  • 7-8 августа;
  • 19-20 августа.
В эти даты будет возбужденная магнитосфера. В августе 2025 года значение геомагнитного индекса не превысит уровня G1, индекс Kp поднимется до 5 баллов.
Однако формирование новых корональных дыр на поверхности Солнца или внезапные вспышки могут внести коррективы в график. Самая сильная геомагнитная буря возможна 25 августа 2025.
Выброс протуберанца исполинского размера на обращенной к Земле стороне Солнца - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Ученый рассказал о вспышках на Солнце в ближайшие годы
23 июля, 04:22
Современные технологии позволяют прогнозировать и почасовые прогнозы магнитных бурь, которые также регулярно обновляются. Продолжительность вызванных солнечной активностью магнитных бурь может быть разной — варьироваться от пары часов до нескольких дней.

График магнитных бурь на август по городам

Предварительный график магнитных бурь на август 2025 года отображает колебания геомагнитного поля в разные даты. В конце лета будет несколько периодов повышенной геомагнитной активности, которые будут варьироваться по интенсивности, от слабых возмущений, почти не ощутимых для большинства людей, до умеренных магнитных бурь, способных вызвать головные боли, бессонницу и перепады настроения. Прогноз актуален для Москвы и других городов России.

Город

Возбужденная магнитосфера в августе

Слабая геомагнитная буря в августе

Санкт-Петербург, Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Хабаровск и другие

1-2, 7-8, 19-20

25

Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Ученый оценил риски крупных вспышек на Солнце и магнитных бурь на Земле
11 июня, 09:51
 
Земля
 
 
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