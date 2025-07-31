https://ria.ru/20250731/magnitnye-buri-v-avguste-2032711005.html

Магнитные бури в августе 2025: прогноз на месяц

Магнитные бури в августе 2025: расписание на месяц по дням и часам

Магнитные бури в августе 2025: прогноз на месяц

Прогноз геомагнитной обстановки дает возможность оценить вероятность появления вспышек на солнце в августе 2025 года. График этих явлений формирует четкое... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:59:00+03:00

2025-07-31T19:59:00+03:00

2025-07-31T21:02:00+03:00

земля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/63/1502216374_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fb13c0e01d7ee7a22e1369a71cde27b4.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Прогноз геомагнитной обстановки дает возможность оценить вероятность появления вспышек на солнце в августе 2025 года. График этих явлений формирует четкое понимание о состоянии геомагнитного поля. Когда ожидаются магнитные бури в августе: расписание по дням и по часам, какое влияние колебания магнитного поля Земли оказывает на метеозависимых людей, календарь динамики геомагнитного индекса на месяц — в материале РИА Новости.Магнитные бури в августеВ августе 2025 года геомагнитное возмущение может стать причиной головных болей и мигрени, нарушения сердечного ритма и скачков давления, перепадов настроения и обострения хронических заболеваний у людей, а также отразиться на работе спутников и навигационных систем.И хотя научные данные о прямом воздействии магнитных бурь на здоровье людей остаются предметом дискуссий, многие отслеживают колебания геомагнитного поля, чтобы избежать ухудшения самочувствия.Расписание магнитных бурь на август по дням и часамНаиболее интенсивные колебания геомагнитного поля нашей планеты в последний летний месяц по предварительным данным ожидаются:В эти даты будет возбужденная магнитосфера. В августе 2025 года значение геомагнитного индекса не превысит уровня G1, индекс Kp поднимется до 5 баллов.Однако формирование новых корональных дыр на поверхности Солнца или внезапные вспышки могут внести коррективы в график. Самая сильная геомагнитная буря возможна 25 августа 2025.Современные технологии позволяют прогнозировать и почасовые прогнозы магнитных бурь, которые также регулярно обновляются. Продолжительность вызванных солнечной активностью магнитных бурь может быть разной — варьироваться от пары часов до нескольких дней.График магнитных бурь на август по городамПредварительный график магнитных бурь на август 2025 года отображает колебания геомагнитного поля в разные даты. В конце лета будет несколько периодов повышенной геомагнитной активности, которые будут варьироваться по интенсивности, от слабых возмущений, почти не ощутимых для большинства людей, до умеренных магнитных бурь, способных вызвать головные боли, бессонницу и перепады настроения. Прогноз актуален для Москвы и других городов России.

https://ria.ru/20250723/bogachev-2030769854.html

https://ria.ru/20250723/solntse-2030749030.html

https://ria.ru/20250611/solntse-2022174563.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля