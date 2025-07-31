https://ria.ru/20250731/lyulin--2032650371.html

Спикер нижегородского парламента Люлин добился награды для доноров

Спикер нижегородского парламента Люлин добился награды для доноров - РИА Новости, 31.07.2025

Спикер нижегородского парламента Люлин добился награды для доноров

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу председателя регионального парламента Евгения Люлина об учреждении награды для... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:25:00+03:00

2025-07-31T16:25:00+03:00

2025-07-31T16:25:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

россия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908410649_0:92:1024:668_1920x0_80_0_0_b992fce50d01a3eb638a08a78622c8ae.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу председателя регионального парламента Евгения Люлина об учреждении награды для доноров. Депутаты на заседании в четверг учредили новую региональную награду – Почетный знак "Заслуженный донор Нижегородской области" "За многократным актом милосердия доноров стоит большая сила духа. Десятки раз протянуть руку помощи, десятки раз подарить шанс на жизнь – для них это подвиг повседневности. Учреждая региональную награду, мы выражаем благодарность тем, чья кровь спасает жизни", – отметил Люлин. Ежегодно почетным знаком будут награждаться не более 40 человек. Претендовать на награду могут граждане РФ, проживающие на территории региона, которые безвозмездно сдали кровь, ее компоненты или плазму в госучреждениях, подведомственных областному минздраву, осуществляющих деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов. Количество донаций составляет от 80 до 120 раз и более, в зависимости от того, что сдается: кровь, ее компоненты или плазма. Председатель комитета регионального парламента по социальным вопросам Наталья Смотракова назвала донорство "высшей формой гражданской солидарности", поскольку за каждой донацией стоит чья-то надежда на выздоровление и чья-то спасенная жизнь. Она подчеркнула, что привлечение общественного интереса и повышение престижа донорства крови в регионе, в том числе среди молодежи, – очень важная задача. "На текущий период в Нижегородской области уже имеется 64 донора, совершивших 80 и более донаций цельной крови, и 43 донора, совершивших безвозмездные донации плазмы в количестве 120 и более раз. А также еще порядка 100 человек приближаются к этим порогам. Поэтому "Заслуженный донор Нижегородской области" – эта та награда, актуальность которой будет возрастать с годами", – отметил главный врач Нижегородского областного центра крови, главный внештатный специалист трансфузиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Сергей Абрамов.

https://ria.ru/20250731/krt-2032573285.html

https://ria.ru/20250729/lyulin-2032114146.html

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)