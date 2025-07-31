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Спикер нижегородского парламента Люлин добился награды для доноров - РИА Новости, 31.07.2025
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Нижегородская область
 
16:25 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/lyulin--2032650371.html
Спикер нижегородского парламента Люлин добился награды для доноров
Спикер нижегородского парламента Люлин добился награды для доноров - РИА Новости, 31.07.2025
Спикер нижегородского парламента Люлин добился награды для доноров
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу председателя регионального парламента Евгения Люлина об учреждении награды для... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:25:00+03:00
2025-07-31T16:25:00+03:00
нижегородская область
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу председателя регионального парламента Евгения Люлина об учреждении награды для доноров. Депутаты на заседании в четверг учредили новую региональную награду – Почетный знак "Заслуженный донор Нижегородской области" "За многократным актом милосердия доноров стоит большая сила духа. Десятки раз протянуть руку помощи, десятки раз подарить шанс на жизнь – для них это подвиг повседневности. Учреждая региональную награду, мы выражаем благодарность тем, чья кровь спасает жизни", – отметил Люлин. Ежегодно почетным знаком будут награждаться не более 40 человек. Претендовать на награду могут граждане РФ, проживающие на территории региона, которые безвозмездно сдали кровь, ее компоненты или плазму в госучреждениях, подведомственных областному минздраву, осуществляющих деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов. Количество донаций составляет от 80 до 120 раз и более, в зависимости от того, что сдается: кровь, ее компоненты или плазма. Председатель комитета регионального парламента по социальным вопросам Наталья Смотракова назвала донорство "высшей формой гражданской солидарности", поскольку за каждой донацией стоит чья-то надежда на выздоровление и чья-то спасенная жизнь. Она подчеркнула, что привлечение общественного интереса и повышение престижа донорства крови в регионе, в том числе среди молодежи, – очень важная задача. "На текущий период в Нижегородской области уже имеется 64 донора, совершивших 80 и более донаций цельной крови, и 43 донора, совершивших безвозмездные донации плазмы в количестве 120 и более раз. А также еще порядка 100 человек приближаются к этим порогам. Поэтому "Заслуженный донор Нижегородской области" – эта та награда, актуальность которой будет возрастать с годами", – отметил главный врач Нижегородского областного центра крови, главный внештатный специалист трансфузиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Сергей Абрамов.
https://ria.ru/20250731/krt-2032573285.html
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нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
Спикер нижегородского парламента Люлин добился награды для доноров

Спикер нижегородского парламента Люлин добился учреждения награды для доноров

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу председателя регионального парламента Евгения Люлина об учреждении награды для доноров.
Депутаты на заседании в четверг учредили новую региональную награду – Почетный знак "Заслуженный донор Нижегородской области"
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Вчера, 13:06
"За многократным актом милосердия доноров стоит большая сила духа. Десятки раз протянуть руку помощи, десятки раз подарить шанс на жизнь – для них это подвиг повседневности. Учреждая региональную награду, мы выражаем благодарность тем, чья кровь спасает жизни", – отметил Люлин.
Ежегодно почетным знаком будут награждаться не более 40 человек. Претендовать на награду могут граждане РФ, проживающие на территории региона, которые безвозмездно сдали кровь, ее компоненты или плазму в госучреждениях, подведомственных областному минздраву, осуществляющих деятельность по заготовке донорской крови и ее компонентов. Количество донаций составляет от 80 до 120 раз и более, в зависимости от того, что сдается: кровь, ее компоненты или плазма.
Председатель комитета регионального парламента по социальным вопросам Наталья Смотракова назвала донорство "высшей формой гражданской солидарности", поскольку за каждой донацией стоит чья-то надежда на выздоровление и чья-то спасенная жизнь. Она подчеркнула, что привлечение общественного интереса и повышение престижа донорства крови в регионе, в том числе среди молодежи, – очень важная задача.
"На текущий период в Нижегородской области уже имеется 64 донора, совершивших 80 и более донаций цельной крови, и 43 донора, совершивших безвозмездные донации плазмы в количестве 120 и более раз. А также еще порядка 100 человек приближаются к этим порогам. Поэтому "Заслуженный донор Нижегородской области" – эта та награда, актуальность которой будет возрастать с годами", – отметил главный врач Нижегородского областного центра крови, главный внештатный специалист трансфузиолог министерства здравоохранения Нижегородской области Сергей Абрамов.
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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29 июля, 13:19
 
Нижегородская областьНижегородская областьРоссияЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
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