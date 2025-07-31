https://ria.ru/20250731/litvinovo-2032582046.html
Лекцию по правам человека провели в подмосковном лагере "Литвиново"
Лекцию по правам человека провели в подмосковном лагере "Литвиново" - РИА Новости, 31.07.2025
Лекцию по правам человека провели в подмосковном лагере "Литвиново"
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела лекцию по правовому просвещению в детском оздоровительном лагере "Литвиново" в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:40:00+03:00
2025-07-31T13:40:00+03:00
2025-07-31T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела лекцию по правовому просвещению в детском оздоровительном лагере "Литвиново" в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, в нем отдыхают дети участников специальной военной операции, сообщается на официальном портале правительства Московской области. Региональный омбудсмен рассказала отдыхающим об их правах и обязанностях. "Наша лекция прошла в интерактивной форме, ребята не только слушали, но и активно участвовали в обсуждении и задавали вопросы. Очень важно обсуждать с детьми вопросы их прав и обязанностей. Когда дети понимают, что имеют право на защиту и уважение, а также осознают ответственность за свои действия, это формирует их социальную зрелость и эмоциональный интеллект", – отметила Фаевская, ее слова приводятся в сообщении. В 2025 году в лагере запланировали шесть тематических смен: театральную, патриотическую, краеведческую, спортивную, космическую и творческую. Каждая продлится 14 дней. Для детей организованы разнообразные кружки, военно-патриотические игры, экскурсии, а также занятия плаванием, теннисом и футболом. Также отдыхающие играют в боулинг и мини-гольф. В их распоряжении спортивно-развлекательный комплекс, бассейны, библиотека и многое другое. Ранее с детьми участников и ветеранов СВО в лагере "Литвиново" встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пообщался с ребятами, узнал у них об их планах, а также проверил, как работает учреждение.
https://ria.ru/20250730/vorobev-2032332774.html
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московская область (подмосковье), ирина фаевская
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ирина Фаевская
Лекцию по правам человека провели в подмосковном лагере "Литвиново"
Дети из подмосковного лагеря "Литвиново" прослушали лекцию о правах человека
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела лекцию по правовому просвещению в детском оздоровительном лагере "Литвиново" в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья, в нем отдыхают дети участников специальной военной операции, сообщается на официальном портале правительства Московской области.
Региональный омбудсмен рассказала отдыхающим об их правах и обязанностях.
"Наша лекция прошла в интерактивной форме, ребята не только слушали, но и активно участвовали в обсуждении и задавали вопросы. Очень важно обсуждать с детьми вопросы их прав и обязанностей. Когда дети понимают, что имеют право на защиту и уважение, а также осознают ответственность за свои действия, это формирует их социальную зрелость и эмоциональный интеллект", – отметила Фаевская, ее слова приводятся в сообщении.
В 2025 году в лагере запланировали шесть тематических смен: театральную, патриотическую, краеведческую, спортивную, космическую и творческую. Каждая продлится 14 дней.
Для детей организованы разнообразные кружки, военно-патриотические игры, экскурсии, а также занятия плаванием, теннисом и футболом. Также отдыхающие играют в боулинг и мини-гольф. В их распоряжении спортивно-развлекательный комплекс, бассейны, библиотека и многое другое.
Ранее с детьми участников и ветеранов СВО в лагере "Литвиново" встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пообщался с ребятами, узнал у них об их планах, а также проверил, как работает учреждение.