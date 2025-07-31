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Ликсутов: в Москве создают передовые устройства для ремонта электроники - РИА Новости, 31.07.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/liksutov-2032527985.html
Ликсутов: в Москве создают передовые устройства для ремонта электроники
Ликсутов: в Москве создают передовые устройства для ремонта электроники - РИА Новости, 31.07.2025
Ликсутов: в Москве создают передовые устройства для ремонта электроники
Предприятия Москвы в текущее время способы производить высокотехнологичное оборудование для ремонта и монтажа электроники, поэтому растут объемы поставок,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:00:00+03:00
2025-07-31T11:00:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Предприятия Москвы в текущее время способы производить высокотехнологичное оборудование для ремонта и монтажа электроники, поэтому растут объемы поставок, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает компаниям всестороннюю поддержку и создает условия для развития различных отраслей промышленности. Благодаря этим мерам столичные предприятия модернизируют производства, наращивают мощности и укрепляют свои позиции на рынке", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Он уточнил, что за первые пять месяцев этого года объем поставок столичных станков, машин и оборудования для обработки металлов и других твердых материалов увеличился почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Свыше 260 компаниям, которые состоят в машиностроительном секторе столицы, доступно более 20 мер поддержки. Это офсетные контракты, программы льготного инвесткредитования и другое. Благодаря этому предприятия могут обновить и увеличить производственную территорию и использовать инновационную технику."Столичные производители успешно адаптируются к меняющимся условиям рынка — подтверждают свой высокий уровень компетенций, создавая конкурентоспособные высокотехнологические решения для различных отраслей промышленности", – отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.Он указал, что за январь-май нынешнего года компании Москвы реализовали технику на сумму свыше 88,5 миллиарда рублей. Развитие области технологий обеспечивает предприятиям крепкую позицию на рынке.Так, предприятие "НТФ ТЕХНО-АЛЬЯНС Электроникс" создало инфракрасную паяльную станцию ИК-650 МЕГА для ремонта и монтажа электроники. Ее отличительная особенность заключается в ее размере. На рабочей поверхности в 540 на 365 миллиметров можно поместить даже самые крупные платы. Температурный контроль гарантирует равномерный нагрев без деформации. Погрешность при нагревании от 50 до 350 градусов составляет всего два градуса. Управлять станцией можно при помощи программы "Термопро-центр", которая установит температуру, последит за ходом работы, а в конце охладит плату.По словам генерального директора предприятия Евгения Шулика, эта программа несет особую ценность. Своими характеристиками она полезна при работе с крупногабаритными платами, где очень важен равномерный нагрев всей поверхности при сохранении целостности компонентов.Станция активно используется в ремонте и монтаже промышленной техники, работе с серверными системами, пайке материнских плат и обслуживании коммуникационного оборудования.Другая компания в Москве "М2КРАФТ" создала инфракрасную паяльную станцию MICRO. Она предназначена для операций пайки всех видов электронных компонентов. При малом потреблении энергии устройство гарантирует стабильное поддержание температуры. Благодаря этому можно работать с чувствительными к перегреву элементами. Оборудование слабо влияет на паяемые объекты, в нем используются разные режимы работы нагревателя. Станция пригодится как профессионалам, так и в качестве обучающего оборудования в силу своего эргономичного дизайна, простоты управления и возможности использования при работе от аккумулятора.
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москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: в Москве создают передовые устройства для ремонта электроники

Ликсутов: в Москве создают передовую технику для ремонта и монтажа электроники

© Фото : пресс-служба ДИПППередовые устройства для ремонта электроники
Передовые устройства для ремонта электроники - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Передовые устройства для ремонта электроники
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Предприятия Москвы в текущее время способы производить высокотехнологичное оборудование для ремонта и монтажа электроники, поэтому растут объемы поставок, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает компаниям всестороннюю поддержку и создает условия для развития различных отраслей промышленности. Благодаря этим мерам столичные предприятия модернизируют производства, наращивают мощности и укрепляют свои позиции на рынке", – приводит пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.
Он уточнил, что за первые пять месяцев этого года объем поставок столичных станков, машин и оборудования для обработки металлов и других твердых материалов увеличился почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Свыше 260 компаниям, которые состоят в машиностроительном секторе столицы, доступно более 20 мер поддержки. Это офсетные контракты, программы льготного инвесткредитования и другое. Благодаря этому предприятия могут обновить и увеличить производственную территорию и использовать инновационную технику.
"Столичные производители успешно адаптируются к меняющимся условиям рынка — подтверждают свой высокий уровень компетенций, создавая конкурентоспособные высокотехнологические решения для различных отраслей промышленности", – отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.
Он указал, что за январь-май нынешнего года компании Москвы реализовали технику на сумму свыше 88,5 миллиарда рублей. Развитие области технологий обеспечивает предприятиям крепкую позицию на рынке.
Так, предприятие "НТФ ТЕХНО-АЛЬЯНС Электроникс" создало инфракрасную паяльную станцию ИК-650 МЕГА для ремонта и монтажа электроники. Ее отличительная особенность заключается в ее размере. На рабочей поверхности в 540 на 365 миллиметров можно поместить даже самые крупные платы. Температурный контроль гарантирует равномерный нагрев без деформации. Погрешность при нагревании от 50 до 350 градусов составляет всего два градуса. Управлять станцией можно при помощи программы "Термопро-центр", которая установит температуру, последит за ходом работы, а в конце охладит плату.
По словам генерального директора предприятия Евгения Шулика, эта программа несет особую ценность. Своими характеристиками она полезна при работе с крупногабаритными платами, где очень важен равномерный нагрев всей поверхности при сохранении целостности компонентов.
Станция активно используется в ремонте и монтаже промышленной техники, работе с серверными системами, пайке материнских плат и обслуживании коммуникационного оборудования.
Другая компания в Москве "М2КРАФТ" создала инфракрасную паяльную станцию MICRO. Она предназначена для операций пайки всех видов электронных компонентов. При малом потреблении энергии устройство гарантирует стабильное поддержание температуры. Благодаря этому можно работать с чувствительными к перегреву элементами. Оборудование слабо влияет на паяемые объекты, в нем используются разные режимы работы нагревателя. Станция пригодится как профессионалам, так и в качестве обучающего оборудования в силу своего эргономичного дизайна, простоты управления и возможности использования при работе от аккумулятора.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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