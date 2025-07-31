https://ria.ru/20250731/lihachev-2032698818.html

Глава МАГАТЭ следит за событиями в России, заявил Лихачев

Глава МАГАТЭ следит за событиями в России, заявил Лихачев - РИА Новости, 31.07.2025

Глава МАГАТЭ следит за событиями в России, заявил Лихачев

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси активнейшим образом следит за событиями в России, не только за ситуацией на Курской и Запорожской АЭС, но и за новыми проектами,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:57:00+03:00

2025-07-31T18:57:00+03:00

2025-07-31T19:01:00+03:00

россия

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

в мире

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси активнейшим образом следит за событиями в России, не только за ситуацией на Курской и Запорожской АЭС, но и за новыми проектами, сообщил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "Мы в контакте, чтобы вы понимали. И генеральный директор МАГАТЭ активнейшим образом следит за событиями в России - и не только на Курской и Запорожской атомных электростанциях. Вовлечен и в проекты развития атомной энергетики, наши международные проекты, очень активно участвует в таких веховых, в знаковых событиях на наших атомных электростанциях, которые мы строим за рубежом", - сказал Лихачев журналистам. Он подчеркнул также, что Россия продолжает активную работу внутри МАГАТЭ - как в рамках технических комитетов, так и в рамках политических дискуссий. "Техническая работа за "Росатомом", политические дискуссии ведет министерство иностранных дел. И мы здесь очень удовлетворены нашим таким глубоким тандемом с МИДом, который сформировался в рамках МАГАТЭ за последние десятилетия", - добавил глава "Росатома".Он отметил, что главу МАГАТЭ ждут в России, ориентировочно, 25-27 сентября - получено предварительное согласие от него посетить мероприятия "Мировой атомной недели" (World Atomic Week) в Москве."Мы будем проводить в сентябре большое мероприятие, немножко даже волнующее, я бы сказал. Потому что замахнулись мы на очень широкое международное участие и очень серьезный, глубокий разговор на уровне лидеров ряда стран, - не только по истории и сегодняшнему дню, но и по будущему атомной энергетики", - рассказал Лихачев, говоря о проведении World Atomic Week в Москве.Он напомнил, что это мероприятие, с одной стороны, будет посвящено 80-летию атомной промышленности."А с другой стороны, конечно же, собирая такой представительный состав, надо говорить еще и о будущем: о четвертом поколении, о термояде, о новом технологическом ландшафте в сфере атомной энергетики", - добавил глава "Росатома".В 2025 году российская атомная отрасль отмечает свое 80-летие. В связи с празднованием юбилея в Москве на ВДНХ будет проведена "Мировая атомная неделя" (World Atomic Week). Планируется, что форум станет крупнейшей межнациональной площадкой, которая соберет представителей стран, развивающих атомные программы, государственных структур, крупных компаний, общественных организаций, профессиональных атомщиков ученых и бизнесменов.Отечественная атомная отрасль ведет отсчет своей истории с 20 августа 1945 года, когда советское руководство постановило создать организационные структуры, необходимые для реализации советского атомного проекта. 28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности.

https://ria.ru/20250713/zaes-2028887385.html

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