Лавров заявил о приверженности России суверенитету Сирии
Лавров на встрече с Шибани подчеркнул приверженность России суверенитету Сирии
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 31 июля 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 31 июля 2025
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой сирийского МИД Асаадом Шибани подчеркнул приверженность Москвы суверенитету и территориальной целостности Сирии, отметил важность решения внутренних проблем республики самими сирийцами на основе диалога, сообщили в МИД РФ.
"При обмене мнениями по ситуации в Сирии и вокруг нее с российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР. Подчеркнута важность решения всех проблем внутренней повестки самими сирийцами через широкий диалог, нацеленный на укрепление гражданского мира и национального согласия, обеспечение защиты прав и учета интересов всех представителей многоконфессионального сирийского общества", - сообщили в российском МИД по итогам встречи, состоявшейся в четверг.
Там также подчеркнули, что по итогам переговоров обе стороны высказали общую позицию за активизацию усилий по стабилизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, также стороны условились продолжать контакты на различных уровнях по двусторонней и международной повестке.
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