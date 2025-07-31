https://ria.ru/20250731/lavrov-2032634190.html

Лавров заявил о приверженности России суверенитету Сирии

Лавров заявил о приверженности России суверенитету Сирии - РИА Новости, 31.07.2025

Лавров заявил о приверженности России суверенитету Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой сирийского МИД Асаадом Шибани подчеркнул приверженность Москвы суверенитету и территориальной целостности... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:30:00+03:00

2025-07-31T15:30:00+03:00

2025-07-31T15:47:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой сирийского МИД Асаадом Шибани подчеркнул приверженность Москвы суверенитету и территориальной целостности Сирии, отметил важность решения внутренних проблем республики самими сирийцами на основе диалога, сообщили в МИД РФ. "При обмене мнениями по ситуации в Сирии и вокруг нее с российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР. Подчеркнута важность решения всех проблем внутренней повестки самими сирийцами через широкий диалог, нацеленный на укрепление гражданского мира и национального согласия, обеспечение защиты прав и учета интересов всех представителей многоконфессионального сирийского общества", - сообщили в российском МИД по итогам встречи, состоявшейся в четверг. Там также подчеркнули, что по итогам переговоров обе стороны высказали общую позицию за активизацию усилий по стабилизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, также стороны условились продолжать контакты на различных уровнях по двусторонней и международной повестке.

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в мире, россия, сирия, москва, сергей лавров