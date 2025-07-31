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Лавров заявил о приверженности России суверенитету Сирии - РИА Новости, 31.07.2025
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15:30 31.07.2025 (обновлено: 15:47 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/lavrov-2032634190.html
Лавров заявил о приверженности России суверенитету Сирии
Лавров заявил о приверженности России суверенитету Сирии - РИА Новости, 31.07.2025
Лавров заявил о приверженности России суверенитету Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой сирийского МИД Асаадом Шибани подчеркнул приверженность Москвы суверенитету и территориальной целостности... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:30:00+03:00
2025-07-31T15:47:00+03:00
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россия
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москва
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой сирийского МИД Асаадом Шибани подчеркнул приверженность Москвы суверенитету и территориальной целостности Сирии, отметил важность решения внутренних проблем республики самими сирийцами на основе диалога, сообщили в МИД РФ. "При обмене мнениями по ситуации в Сирии и вокруг нее с российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР. Подчеркнута важность решения всех проблем внутренней повестки самими сирийцами через широкий диалог, нацеленный на укрепление гражданского мира и национального согласия, обеспечение защиты прав и учета интересов всех представителей многоконфессионального сирийского общества", - сообщили в российском МИД по итогам встречи, состоявшейся в четверг. Там также подчеркнули, что по итогам переговоров обе стороны высказали общую позицию за активизацию усилий по стабилизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, также стороны условились продолжать контакты на различных уровнях по двусторонней и международной повестке.
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в мире, россия, сирия, москва, сергей лавров
В мире, Россия, Сирия, Москва, Сергей Лавров
Лавров заявил о приверженности России суверенитету Сирии

Лавров на встрече с Шибани подчеркнул приверженность России суверенитету Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 31 июля 2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 31 июля 2025
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой сирийского МИД Асаадом Шибани подчеркнул приверженность Москвы суверенитету и территориальной целостности Сирии, отметил важность решения внутренних проблем республики самими сирийцами на основе диалога, сообщили в МИД РФ.
"При обмене мнениями по ситуации в Сирии и вокруг нее с российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР. Подчеркнута важность решения всех проблем внутренней повестки самими сирийцами через широкий диалог, нацеленный на укрепление гражданского мира и национального согласия, обеспечение защиты прав и учета интересов всех представителей многоконфессионального сирийского общества", - сообщили в российском МИД по итогам встречи, состоявшейся в четверг.
Там также подчеркнули, что по итогам переговоров обе стороны высказали общую позицию за активизацию усилий по стабилизации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, также стороны условились продолжать контакты на различных уровнях по двусторонней и международной повестке.
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