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Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Сирии. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Сирии. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2025
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Сирии. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани по итогам переговоров. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:04:00+03:00
2025-07-31T12:04:00+03:00
2025-07-31T12:04:00+03:00
сергей лавров
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани по итогам переговоров.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Сирийской Арабской Республики
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Сирийской Арабской Республики
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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5
4.7
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сергей лавров, видео
Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Сирии. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани по итогам переговоров.
2025-07-31T12:04
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PT22M46S
Пресс-конференция Лаврова и главы МИД Сирии. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани по итогам переговоров.