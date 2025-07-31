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Переговоры Лаврова с главой МИД Сирии. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2025
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11:17 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/lavrov-2032510762.html
Переговоры Лаврова с главой МИД Сирии. Прямая трансляция
Переговоры Лаврова с главой МИД Сирии. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.07.2025
Переговоры Лаврова с главой МИД Сирии. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани. РИА Новости, 31.07.2025
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сергей лавров
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.
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Лавров на переговорах с главой МИД Сирийской Арабской Республики
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сергей лавров, видео
Сергей Лавров
Переговоры Лаврова с главой МИД Сирии. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.
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Переговоры Лаврова с главой МИД Сирии. Прямая трансляция

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Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.
 
Сергей Лавров
 
 
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