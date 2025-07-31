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Путин заявил о готовности увеличить квоту для лаосских студентов
Путин заявил о готовности увеличить квоту для лаосских студентов - РИА Новости, 31.07.2025
Путин заявил о готовности увеличить квоту для лаосских студентов
Россия готова увеличить квоту для лаосских студентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:31:00+03:00
2025-07-31T14:31:00+03:00
2025-07-31T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия готова увеличить квоту для лаосских студентов, заявил президент РФ Владимир Путин."В России традиционно получают образование лаосские молодые люди, юноши и девушки. Мы готовы продолжать эту работу и увеличивать квоту", - сказал Путин во время официального визита президента Лаоса Тхонглуна Сисулита.Президент Лаоса приехал в Кремль на переговоры с Путиным. Ожидается, что два лидера обсудят вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества своих стран, обменяются мнениями по основным темам региональной и глобальной повестки дня.
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россия, лаос, владимир путин, тхонглун сисулит, в мире
Россия, Лаос, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, В мире
Путин заявил о готовности увеличить квоту для лаосских студентов
Путин: РФ готова увеличить квоту для студентов Лаоса в вузах