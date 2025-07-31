https://ria.ru/20250731/kurdov-2032635285.html

Священник, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе

Священник, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе - РИА Новости, 31.07.2025

Священник, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе

Председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством, настоятель Вознесенского собора в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:35:00+03:00

2025-07-31T15:35:00+03:00

2025-07-31T15:36:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством, настоятель Вознесенского собора в Звенигороде протоиерей Николай Курдов, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе в ЛНР, сообщается на сайте Звенигородского благочиния. "Ночью 28 июля в ЛНР в автокатастрофе погиб протоиерей Николай Курдов, благочинный Звенигородского церковного округа, настоятель Вознесенского собора в Звенигороде, председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством. Отпевание о. Николая состоится в четверг в Вознесенском соборе", - сообщается на сайте Одинцовской епархии. В Звенигородском благочинии РИА Новости сообщили, что протоиерей будет похоронен на Посадском кладбище в Звенигороде в четверг. Протоиерей Курдов в 2024 году указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла награжден медалью ордена благоверного князя Александра Невского "во внимание к мужественному несению пастырского служения в военных условиях".

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александр невский, звенигород, луганская народная республика, происшествия