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Священник, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе - РИА Новости, 31.07.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:35 31.07.2025 (обновлено: 15:36 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/kurdov-2032635285.html
Священник, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе
Священник, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе - РИА Новости, 31.07.2025
Священник, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе
Председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством, настоятель Вознесенского собора в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:35:00+03:00
2025-07-31T15:36:00+03:00
религия
александр невский
звенигород
луганская народная республика
происшествия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством, настоятель Вознесенского собора в Звенигороде протоиерей Николай Курдов, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе в ЛНР, сообщается на сайте Звенигородского благочиния. "Ночью 28 июля в ЛНР в автокатастрофе погиб протоиерей Николай Курдов, благочинный Звенигородского церковного округа, настоятель Вознесенского собора в Звенигороде, председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством. Отпевание о. Николая состоится в четверг в Вознесенском соборе", - сообщается на сайте Одинцовской епархии. В Звенигородском благочинии РИА Новости сообщили, что протоиерей будет похоронен на Посадском кладбище в Звенигороде в четверг. Протоиерей Курдов в 2024 году указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла награжден медалью ордена благоверного князя Александра Невского "во внимание к мужественному несению пастырского служения в военных условиях".
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александр невский, звенигород, луганская народная республика, происшествия
Религия, Александр Невский, Звенигород, Луганская Народная Республика, Происшествия
Священник, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе

Священник Курдов, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе в ЛНР

© Звенигородский благочиннический округ/ВКонтактеПротоиерей Николай Курдов
Протоиерей Николай Курдов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Звенигородский благочиннический округ/ВКонтакте
Протоиерей Николай Курдов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством, настоятель Вознесенского собора в Звенигороде протоиерей Николай Курдов, окормлявший бойцов в зоне СВО, погиб в автокатастрофе в ЛНР, сообщается на сайте Звенигородского благочиния.
"Ночью 28 июля в ЛНР в автокатастрофе погиб протоиерей Николай Курдов, благочинный Звенигородского церковного округа, настоятель Вознесенского собора в Звенигороде, председатель епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами, правоохранительными органами и казачеством. Отпевание о. Николая состоится в четверг в Вознесенском соборе", - сообщается на сайте Одинцовской епархии.
В Звенигородском благочинии РИА Новости сообщили, что протоиерей будет похоронен на Посадском кладбище в Звенигороде в четверг.
Протоиерей Курдов в 2024 году указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла награжден медалью ордена благоверного князя Александра Невского "во внимание к мужественному несению пастырского служения в военных условиях".
 
РелигияАлександр НевскийЗвенигородЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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