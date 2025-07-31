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Умер нижегородский пес Кругетс - РИА Новости, 31.07.2025
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10:27 31.07.2025 (обновлено: 12:35 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/krugets-2032527295.html
Умер нижегородский пес Кругетс
Умер нижегородский пес Кругетс - РИА Новости, 31.07.2025
Умер нижегородский пес Кругетс
Пес-толстяк Кругетс из Нижнего Новгорода умер в ветеринарном госпитале, сообщили в приюте "Сострадание НН". РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T10:27:00+03:00
2025-07-31T12:35:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Пес-толстяк Кругетс из Нижнего Новгорода умер в ветеринарном госпитале, сообщили в приюте "Сострадание НН". "Сегодня ночью умер Кругетс. Круги ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны", — говорится на странице приюта в соцсети "ВКонтакте". Там рассказали, что смерть собаки, за судьбой которой нижегородцы следили более полутора лет, оказалась неожиданной для всех. Накануне Кругетсу стало плохо и его поместили в стационар. "Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда", — добавили волонтеры. Очень толстого алабая нашли на улице в октябре 2023 года. Тогда пес, получивший кличку Кругетс, весил около 100 килограммов, практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Пса отправили в госпиталь и прописали ему специальную диету. За семь месяцев Кругетсу удалось скинуть половину веса. С мая 2024-го волонтеры искали ему новых хозяев, но желающих так и не нашлось.
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"Ушел тихо": умер Кругетс – самый толстый пес России
"Ушел тихо": умер Кругетс – самый толстый пес России
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Происшествия
Умер нижегородский пес Кругетс

Умер нижегородский пес-толстяк Кругетс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Пес-толстяк Кругетс из Нижнего Новгорода умер в ветеринарном госпитале, сообщили в приюте "Сострадание НН".
"Сегодня ночью умер Кругетс. Круги ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны", — говорится на странице приюта в соцсети "ВКонтакте".
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Там рассказали, что смерть собаки, за судьбой которой нижегородцы следили более полутора лет, оказалась неожиданной для всех. Накануне Кругетсу стало плохо и его поместили в стационар.
"Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда", — добавили волонтеры.
Очень толстого алабая нашли на улице в октябре 2023 года. Тогда пес, получивший кличку Кругетс, весил около 100 килограммов, практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Пса отправили в госпиталь и прописали ему специальную диету. За семь месяцев Кругетсу удалось скинуть половину веса. С мая 2024-го волонтеры искали ему новых хозяев, но желающих так и не нашлось.
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