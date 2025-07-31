https://ria.ru/20250731/krugets-2032527295.html

Умер нижегородский пес Кругетс

Умер нижегородский пес Кругетс - РИА Новости, 31.07.2025

Умер нижегородский пес Кругетс

Пес-толстяк Кругетс из Нижнего Новгорода умер в ветеринарном госпитале, сообщили в приюте "Сострадание НН". РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:27:00+03:00

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происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Пес-толстяк Кругетс из Нижнего Новгорода умер в ветеринарном госпитале, сообщили в приюте "Сострадание НН". "Сегодня ночью умер Кругетс. Круги ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны", — говорится на странице приюта в соцсети "ВКонтакте". Там рассказали, что смерть собаки, за судьбой которой нижегородцы следили более полутора лет, оказалась неожиданной для всех. Накануне Кругетсу стало плохо и его поместили в стационар. "Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда", — добавили волонтеры. Очень толстого алабая нашли на улице в октябре 2023 года. Тогда пес, получивший кличку Кругетс, весил около 100 килограммов, практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Пса отправили в госпиталь и прописали ему специальную диету. За семь месяцев Кругетсу удалось скинуть половину веса. С мая 2024-го волонтеры искали ему новых хозяев, но желающих так и не нашлось.

https://ria.ru/20250716/rzhd-2029357535.html

https://ria.ru/20250609/kot-2021834785.html

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"Ушел тихо": умер Кругетс – самый толстый пес России "Ушел тихо": умер Кругетс – самый толстый пес России 2025-07-31T10:27 true PT0M39S

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происшествия