https://ria.ru/20250731/krokus-2032493208.html

Фигуранта дела о теракте в "Крокусе" задержали за криминал в Таджикистане

Фигуранта дела о теракте в "Крокусе" задержали за криминал в Таджикистане - РИА Новости, 31.07.2025

Фигуранта дела о теракте в "Крокусе" задержали за криминал в Таджикистане

Гражданина Таджикистана Умеджона Солиева задержали в России по запросу из Душанбе за разбойное нападение на родине, причастность задержанного к теракту в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T03:49:00+03:00

2025-07-31T03:49:00+03:00

2025-07-31T03:49:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

таджикистан

россия

душанбе

крокус сити холл

крокус

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ДУШАНБЕ, 31 июл – РИА Новости. Гражданина Таджикистана Умеджона Солиева задержали в России по запросу из Душанбе за разбойное нападение на родине, причастность задержанного к теракту в подмосковном "Крокус сити холле" выяснилась уже в ходе допросов, будет решаться вопрос об экстрадиции, сообщил РИА Новости источник в МВД Таджикистана. "Солиев – один из фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле"... был задержан российскими правоохранительными органами по запросу Таджикистана, где он совершил разбойное нападение", - сказал источник, добавив, что в настоящее время Солиев находится в одном из российских СИЗО. По словам источника, на родине Солиева подозревают в разбойном нападении, совершённом в марте 2023 года на таджикской территории. Там в апреле 2024 года он был объявлен в розыск, а задержали его в России по запросу правоохранительных органов Таджикистана. Когда именно он был задержан, информации у источника нет, а причастность Солиева к теракту в "Крокусе", добавил собеседник агентства, выяснилась только в ходе допросов. Теперь, по его словам, будет решаться вопрос об экстрадиции фигуранта в Таджикистан в рамках дела, по которому он был объявлен в розыск в своей стране. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Как указано в материалах по делу, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Умеджон Солиев и его младший брат наряду еще с одним фигурантом, Шахромджоном Гадоевым, проходят обвиняемыми по теракту в "Крокусе". Гадоев по указанию Умеджона Солиева отвозил в Москву оружие, которое было использовано в ходе теракта. Солиев-старший пояснил следствию, что после того как совершил разбойное нападение в Таджикистане, он скрылся в России и рассчитывал получить гражданство, однако начал смотреть ролики про радикальные течения ислама и "принял решение о необходимости джихада против неверных", отмечается в материалах.

https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html

https://ria.ru/20250731/terakt-2032492977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, таджикистан, россия, душанбе, крокус сити холл, крокус