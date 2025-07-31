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В Кремле согласны с Трампом, что российско-американский бизнес на нуле - РИА Новости, 31.07.2025
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18:16 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/kreml-2032686633.html
В Кремле согласны с Трампом, что российско-американский бизнес на нуле
В Кремле согласны с Трампом, что российско-американский бизнес на нуле - РИА Новости, 31.07.2025
В Кремле согласны с Трампом, что российско-американский бизнес на нуле
В Кремле согласны с президентом США Дональдом Трампом в том, что российско-американский бизнес сейчас почти на нуле, но не согласны, что он должен там и... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:16:00+03:00
2025-07-31T18:16:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Кремле согласны с президентом США Дональдом Трампом в том, что российско-американский бизнес сейчас почти на нуле, но не согласны, что он должен там и оставаться, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты попросили его прокомментировать заявления Трампа о том, что российско-американский бизнес сейчас находится чуть ли не на нуле и "лучше ему там и оставаться". "Согласиться в том плане, что действительно бизнес российско-американский практически на нуле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться", - ответил Песков на вопрос о том, как Россия должна реагировать на такие заявления. Москва считает, что такое взаимодействие было бы в интересах как американского, так и российского бизнеса, подчеркнул он.
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле согласны с Трампом, что российско-американский бизнес на нуле

Песков: в Кремле согласны с Трампом, что бизнес России и США почти на нуле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В Кремле согласны с президентом США Дональдом Трампом в том, что российско-американский бизнес сейчас почти на нуле, но не согласны, что он должен там и оставаться, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты попросили его прокомментировать заявления Трампа о том, что российско-американский бизнес сейчас находится чуть ли не на нуле и "лучше ему там и оставаться".
"Согласиться в том плане, что действительно бизнес российско-американский практически на нуле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться", - ответил Песков на вопрос о том, как Россия должна реагировать на такие заявления.
Москва считает, что такое взаимодействие было бы в интересах как американского, так и российского бизнеса, подчеркнул он.
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В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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